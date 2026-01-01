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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
*Новое видео ANTHRAX 34
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Stitched Up Heart

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21 июл 2026 : 		 STITCHED UP HEART в новом видео LYRIC NOEL

10 июл 2026 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

12 июн 2026 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

16 май 2026 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

25 апр 2026 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

17 мар 2026 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

8 янв 2026 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

9 дек 2025 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

31 июл 2024 : 		 У STITCHED UP HEART есть 20 песен

8 дек 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за вами!»

28 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в металле будет 50 на 50»

21 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Документальный фильм METALLICA очень честный!»

8 сен 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

22 авг 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART о критике в социальных сетях

12 авг 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

7 июл 2023 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

18 май 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

24 янв 2021 : 		 STITCHED UP HEART выпустят расширенную версию последнего альбома

30 окт 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

20 окт 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Сдвиги есть, но работы еще много»

16 июл 2020 : 		 STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта

12 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Некоторые группы по-прежнему против туров с командами, в которых есть женщины»

4 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Если мне скажут выбирать между концертами и спасением жизни, я выберу второе»

1 апр 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Мы хотели попробовать что-то новое»

31 мар 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Использую время карантина для работы над альбомом»

14 фев 2020 : 		 Новое видео с текстом от STITCHED UP HEART
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|||| 21 июл 2026

STITCHED UP HEART в новом видео LYRIC NOEL



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Acid Bloom (feat. Stitched Up Heart), новое видео LYRIC NOEL, доступно для просмотра.




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