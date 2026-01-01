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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
*Новое видео ANTHRAX 34
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Misery Index

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22 июл 2026 : 		 Новое видео MISERY INDEX

25 апр 2026 : 		 MISERY INDEX на SEASON OF MIST

7 ноя 2022 : 		 Новое видео MISERY INDEX

20 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от MISERY INDEX

19 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от MISERY INDEX

16 май 2022 : 		 Демонстрационное видео от MISERY INDEX

28 апр 2022 : 		 Новое видео MISERY INDEX

7 апр 2022 : 		 Новое видео MISERY INDEX

24 мар 2022 : 		 Новая песня MISERY INDEX

11 мар 2022 : 		 Новое видео MISERY INDEX

23 фев 2022 : 		 Новый альбом MISERY INDEX выйдет весной

15 фев 2022 : 		 Умер бывший гитарист MISERY INDEX

19 авг 2021 : 		 MISERY INDEX в студии

4 сен 2020 : 		 MISERY INDEX на CENTURY MEDIA RECORDS

15 фев 2020 : 		 Аккорды MISERY INDEX

9 фев 2020 : 		 Документальный фильм от MISERY INDEX

26 ноя 2019 : 		 Новое видео MISERY INDEX

8 июл 2019 : 		 Новое видео MISERY INDEX

5 июл 2019 : 		 Новое видео MISERY INDEX

23 мар 2019 : 		 Новое видео MISERY INDEX

8 мар 2019 : 		 Новый альбом MISERY INDEX доступен для прослушивания

6 фев 2019 : 		 Видео с текстом MISERY INDEX

11 янв 2019 : 		 Новое видео с текстом MISERY INDEX

13 дек 2018 : 		 Новое видео MISERY INDEX

2 дек 2018 : 		 Новый альбом MISERY INDEX выйдет весной

4 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MISERY INDEX
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Новое видео MISERY INDEX



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Feral Future, новое видео MISERY INDEX, доступно для просмотра.




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