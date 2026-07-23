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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



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Russian Circles

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|||| сегодня

Новое видео RUSSIAN CIRCLES



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"Eluvial", новое видео группы RUSSIAN CIRCLES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nine", выходящего 28 августа на Sargent House:

01. Borehole
02. Empath
03. Eluvial
04. E2
05. Meridian
06. Arletta
07. Seventh Seal




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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23 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
У них басист из этих, кстати.
23 июл 2026
m
mohnatiy
Вашингтон Ирвинг, в рок-группе не без петушка
23 июл 2026
С
СтаканМарьиванны
Вашингтон Ирвинг, а группа носит название Русские Круги. Это они что-то против наших традиционных ценностей имеют? Уууу, гей-пиндосы111
23 июл 2026
С
СтаканМарьиванны
А тречок неплохой, кстати.
просмотров: 529

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