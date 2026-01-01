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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
42
Новое видео ANTHRAX
35
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
31
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
42
Новое видео ANTHRAX
35
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
31
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
все новости группы
Insomnium
Финляндия
Death Metal
http://www.insomnium.net
Myspace:
http://www.myspace.com/insomniumband
Facebook:
http://www.facebook.com/insomniumofficial
24 июл 2026
:
Новое видео INSOMNIUM
17 июн 2026
:
Новое видео INSOMNIUM
4 апр 2024
:
Концертное видео INSOMNIUM
4 мар 2024
:
Концертное видео INSOMNIUM
23 фев 2024
:
INSOMNIUM расстались с гитаристом
3 ноя 2023
:
Новое видео INSOMNIUM
1 сен 2023
:
Новое видео INSOMNIUM
25 фев 2023
:
Новое видео INSOMNIUM
10 фев 2023
:
Sakis Tolis присоединился на сцене к INSOMNIUM
17 янв 2023
:
Новая песня INSOMNIUM
14 дек 2022
:
Новое видео INSOMNIUM
4 ноя 2022
:
Новое видео INSOMNIUM
15 окт 2021
:
INSOMNIUM не поедут с OMNIUM GATHERUM
28 сен 2021
:
Новое видео INSOMNIUM
21 июл 2021
:
Новое видео INSOMNIUM
21 май 2021
:
Новое видео INSOMNIUM
8 апр 2021
:
INSOMNIUM целиком исполнят Shadows Of The Dying Sun
19 мар 2021
:
Новое видео INSOMNIUM
16 дек 2020
:
INSOMNIUM в акустике от HANN
13 мар 2020
:
INSOMNIUM и OMNIUM GATHERUM отменили тур по США
13 ноя 2019
:
Трейлер нового альбома INSOMNIUM
29 сен 2019
:
Видео с текстом от INSOMNIUM
16 сен 2019
:
Новое видео INSOMNIUM
25 авг 2019
:
Новое видео INSOMNIUM
18 июл 2019
:
Детали нового альбома INSOMNIUM
20 июн 2019
:
INSOMNIUM обнародовали дату выхода нового альбома
19 фев 2019
:
INSOMNIUM записывают новый альбом
7 сен 2016
:
Трейлер нового альбома INSOMNIUM
17 авг 2016
:
Трейлер нового альбома INSOMNIUM
11 авг 2016
:
Трейлер нового альбома INSOMNIUM
2 авг 2016
:
Трейлер нового альбома INSOMNIUM
20 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления INSOMNIUM
15 июн 2016
:
Обложка нового альбома INSOMNIUM
19 май 2016
:
Новый альбом INSOMNIUM выйдет в сентябре
5 авг 2015
:
INSOMNIUM нашли временную замену для Niilo Sevanen
27 июн 2015
:
Гитарист SANCTUARY/Ex-ARCH ENEMY поедет в тур с INSOMNIUM
1 май 2014
:
Новый альбом INSOMNIUM доступен для прослушивания
23 апр 2014
:
Новая песня INSOMNIUM
7 апр 2014
:
Новое видео INSOMNIUM
22 мар 2014
:
Видео с текстом от INSOMNIUM
24 фев 2014
:
Новый альбом INSOMNIUM выйдет в апреле
22 янв 2014
:
Гитарист INSOMNIUM: «Новые песни просто прекрасны»
19 сен 2013
:
Новая песня INSOMNIUM
4 фев 2013
:
"One For Sorrow" INSOMNIUM вышел с бонус-треками
24 ноя 2012
:
Видео с выступления INSOMNIUM
18 окт 2012
:
Новое видео INSOMNIUM
23 мар 2012
:
Новое видео INSOMNIUM
8 ноя 2011
:
INSOMNIUM расстались с гитаристом
11 окт 2011
:
Новый альбом INSOMNIUM доступен для прослушивания
15 сен 2011
:
Новое видео INSOMNIUM
31 авг 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома INSOMNIUM
31 авг 2011
:
Новая песня INSOMNIUM
14 июл 2011
:
Новый альбом INSOMNIUM выйдет в октябре
21 июн 2011
:
Название нового альбома INSOMNIUM
27 апр 2011
:
Новое видео INSOMNIUM
5 мар 2011
:
INSOMNIUM начнут запись в апреле
17 авг 2010
:
INSOMNIUM подписали соглашение с CENTURY MEDIA RECORDS
25 июл 2010
:
Профессиональная видеосъёмка выступления INSOMNIUM
1 сен 2009
:
Новое видео INSOMNIUM
6 авг 2009
:
INSOMNIUM: новая песня в сети
25 июл 2009
:
Трек-лист нового альбома INSOMNIUM
6 июл 2009
:
Подробности о новом альбоме INSOMNIUM
29 июл 2008
:
INSOMNIUM отправятся в студию в марте
17 янв 2008
:
INSOMNIUM: "Новый альбом - наша главная задача"
10 июл 2006
:
INSOMNIUM довольны своим новым альбомом
10 мар 2006
:
INSOMNIUM войдут в студию в апреле
сегодня
Новое видео INSOMNIUM
Gleam in the Black, новое видео группы INSOMNIUM, доступно для просмотра ниже.
http://www.insomnium.net
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет