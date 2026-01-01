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Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
[= ||| все новости группы



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Insomnium

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24 июл 2026 : 		 Новое видео INSOMNIUM

17 июн 2026 : 		 Новое видео INSOMNIUM

4 апр 2024 : 		 Концертное видео INSOMNIUM

4 мар 2024 : 		 Концертное видео INSOMNIUM

23 фев 2024 : 		 INSOMNIUM расстались с гитаристом

3 ноя 2023 : 		 Новое видео INSOMNIUM

1 сен 2023 : 		 Новое видео INSOMNIUM

25 фев 2023 : 		 Новое видео INSOMNIUM

10 фев 2023 : 		 Sakis Tolis присоединился на сцене к INSOMNIUM

17 янв 2023 : 		 Новая песня INSOMNIUM

14 дек 2022 : 		 Новое видео INSOMNIUM

4 ноя 2022 : 		 Новое видео INSOMNIUM

15 окт 2021 : 		 INSOMNIUM не поедут с OMNIUM GATHERUM

28 сен 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

21 июл 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

21 май 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

8 апр 2021 : 		 INSOMNIUM целиком исполнят Shadows Of The Dying Sun

19 мар 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

16 дек 2020 : 		 INSOMNIUM в акустике от HANN

13 мар 2020 : 		 INSOMNIUM и OMNIUM GATHERUM отменили тур по США

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

29 сен 2019 : 		 Видео с текстом от INSOMNIUM

16 сен 2019 : 		 Новое видео INSOMNIUM

25 авг 2019 : 		 Новое видео INSOMNIUM

18 июл 2019 : 		 Детали нового альбома INSOMNIUM

20 июн 2019 : 		 INSOMNIUM обнародовали дату выхода нового альбома
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Новое видео INSOMNIUM



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Gleam in the Black, новое видео группы INSOMNIUM, доступно для просмотра ниже.




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