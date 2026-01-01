God Damn Beautiful, новое видео AUDREY HORNE, доступно для просмотра. Эта песня взята из альбома "Achilles", выходящего четвертого сентября на Napalm Records:
01. Achilles
02. In The Eye Of The Hurricane
03. Vampires
04. God Damn Beautiful
05. Pretty Little Lies
06. Prodrome
07. Insanity
08. Hell Is Eternity
09. Six Feet In The Ground
10. Running Through The Night
11. New Star Falling
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