Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 21
[= ||| все новости группы



*

Aborym

*



2 авг 2026 : 		 Альбом ABORYM выйдет на виниле

21 ноя 2025 : 		 Новый состав ABORYM

19 янв 2021 : 		 Новое видео ABORYM

25 янв 2017 : 		 Новый альбом ABORYM доступен для прослушивания

10 янв 2017 : 		 Новая песня ABORYM

6 дек 2016 : 		 Фрагменты новых песен ABORYM

10 ноя 2016 : 		 Новое видео ABORYM

9 сен 2016 : 		 Гости на новом альбоме ABORYM

14 июн 2016 : 		 Подробности о новом альбоме ABORYM

16 сен 2014 : 		 Смена состава в ABORYM

13 май 2014 : 		 Новое видео ABORYM

17 мар 2014 : 		 ABORYM на AGONIA RECORDS

24 июл 2013 : 		 ABORYM объявили туровый состав

20 июн 2013 : 		 Новое видео ABORYM

22 апр 2013 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от ABORYM

5 апр 2013 : 		 Новая песня ABORYM

31 мар 2013 : 		 Тизер нового альбома ABORYM

7 мар 2013 : 		 Детали нового альбома ABORYM

21 ноя 2012 : 		 ABORYM ищут басиста

1 июн 2012 : 		 ABORYM начнут запись в октябре

1 май 2012 : 		 ABORYM закончили сочинение нового материала

20 ноя 2011 : 		 Новый ремикс ABORYM

29 июн 2011 : 		 ABORYM на AGONIA RECORDS

26 авг 2010 : 		 Подробности о новом альбоме ABORYM

12 авг 2010 : 		 Возвращение ABORYM

3 мар 2008 : 		 ABORYM анонсировали нового гитариста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Альбом ABORYM выйдет на виниле



zoom
Hammerheart Records выпустит переиздание дебютного альбома ABORYM Kali-Yuga Bizarre на виниле в двух цветовых вариантах: Milky Clear/Blue Splatter и Transparent Red.

Трек-лист:

“Wehrmacht Kali Ma”
“Horrenda Peccata Christi”
“Hellraiser”
“Roma Divina Urbs”
“Darka Mysteria”
“Tantra Bizarre”
“Come Thou Long Expected Jesus”
“Metal Striken Terror Action”
“The First Four Trumpets”



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 60

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом