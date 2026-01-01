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DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
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DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
32
Видео с выступления SCORPIONS
28
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
Новое видео HATEBREED
21
все новости группы
Aborym
Италия
Industrial Rock
Black Metal
http://www.aborym.altervista.org
Myspace:
http://www.myspace.com/aborym666
Facebook:
https://www.facebook.com/aborymofficial
2 авг 2026
:
Альбом ABORYM выйдет на виниле
21 ноя 2025
:
Новый состав ABORYM
19 янв 2021
:
Новое видео ABORYM
25 янв 2017
:
Новый альбом ABORYM доступен для прослушивания
10 янв 2017
:
Новая песня ABORYM
6 дек 2016
:
Фрагменты новых песен ABORYM
10 ноя 2016
:
Новое видео ABORYM
9 сен 2016
:
Гости на новом альбоме ABORYM
14 июн 2016
:
Подробности о новом альбоме ABORYM
16 сен 2014
:
Смена состава в ABORYM
13 май 2014
:
Новое видео ABORYM
17 мар 2014
:
ABORYM на AGONIA RECORDS
24 июл 2013
:
ABORYM объявили туровый состав
20 июн 2013
:
Новое видео ABORYM
22 апр 2013
:
Кавер-версия IRON MAIDEN от ABORYM
5 апр 2013
:
Новая песня ABORYM
31 мар 2013
:
Тизер нового альбома ABORYM
7 мар 2013
:
Детали нового альбома ABORYM
21 ноя 2012
:
ABORYM ищут басиста
1 июн 2012
:
ABORYM начнут запись в октябре
1 май 2012
:
ABORYM закончили сочинение нового материала
20 ноя 2011
:
Новый ремикс ABORYM
29 июн 2011
:
ABORYM на AGONIA RECORDS
26 авг 2010
:
Подробности о новом альбоме ABORYM
12 авг 2010
:
Возвращение ABORYM
3 мар 2008
:
ABORYM анонсировали нового гитариста
20 июл 2007
:
ABORYM расстались с гитаристом
29 сен 2005
:
ABORYM определились с треклистом
сегодня
Альбом ABORYM выйдет на виниле
Hammerheart Records выпустит переиздание дебютного альбома ABORYM Kali-Yuga Bizarre на виниле в двух цветовых вариантах: Milky Clear/Blue Splatter и Transparent Red.
Трек-лист:
“Wehrmacht Kali Ma”
“Horrenda Peccata Christi”
“Hellraiser”
“Roma Divina Urbs”
“Darka Mysteria”
“Tantra Bizarre”
“Come Thou Long Expected Jesus”
“Metal Striken Terror Action”
“The First Four Trumpets”
http://www.aborym.altervista.org
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Сообщений нет