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FRED COURY и ERIC BRITTINGHAM готовы выступать в CINDERELLA



Барабанщик CINDERELLA Fred Coury вновь высказался о возможности воссоединения группы с участием всех оставшихся музыкантов. Во время эфира "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM 29 июля его спросили, хотел бы он снова отправиться в тур в составе CINDERELLA:



«Да… Забавно, что в итоге я стал в основном студийным музыкантом. Я сыграл уже на огромном количестве записей, и это здорово. Я играю каждый день. Я готов. И мне очень хочется снова выйти на сцену. Хочется снова гастролировать.



Я недавно разговаривал с Eric'ом Brittingham'ом — мы общаемся постоянно, — и мы оба готовы, как только Tom Keifer скажет: "Поехали". Время идет, все становятся старше. К тому же у Tom сейчас возникли проблемы (имея в виду отмену последних трех концертов сольного тура после того, как музыкант полностью потерял голос из-за серьезного повреждения голосовых мышц).



Так что да, если отвечать на ваш вопрос — я хочу снова ездить в туры. Но это должно быть что-то действительно масштабное. Будет ли это CINDERELLA? Не знаю. Но эта дверь не закрыта. Мы никогда официально не распадались. Можем ли мы снова собраться? Конечно. Готовы ли мы? Мы готовы, как только будет готов Tom. Тогда мы это сделаем. А если нет — значит, я отправлюсь в тур с кем-нибудь другим».



По словам Fred'a, он был бы счастлив вновь выйти на сцену вместе с CINDERELLA.



«Мне бы этого очень хотелось. И, думаю, поклонники тоже были бы счастливы. Tom ведь и так исполняет песни CINDERELLA со своей сольной группой. Так почему бы не сыграть их вместе с оригинальными участниками и не сделать подарок фанатам? А потом он сможет спокойно вернуться к своему коллективу, в котором, как видно, чувствует себя абсолютно счастливым.



И это, наверное, главная причина. Ему очень нравится играть со своей нынешней группой, там отличные ребята. Думаю, именно поэтому он и не хочет их подводить. Но, с другой стороны, мне кажется, что не подвел бы их, потому что воссоединение CINDERELLA могло бы стать разовым событием. Посмотрим».



Еще в ноябре прошлого года, в интервью The Metal Voice, Fred уже говорил о перспективах реюниона CINDERELLA. Тогда, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение группы в классическом составе (за исключением покойного Джеффа ЛаБара), он заявил:



«Нет… Нам предлагали отправиться следующим летом в очень большой тур — реально огромный. Но этого не случится».







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