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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
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*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 21
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The Eternal

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18 июн 2026 : 		 Новое видео THE ETERNAL

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4 апр 2026 : 		 Видео с текстом от THE ETERNAL

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15 дек 2025 : 		 Новое видео THE ETERNAL

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29 фев 2024 : 		 Группа THE ETERNAL с участниками AMORPHIS, FLAT EARTH выпустит новый альбом летом

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15 май 2013 : 		 Семпл новой песни THE ETERNAL

14 окт 2010 : 		 Новый сингл THE ETERNAL

15 сен 2010 : 		 THE ETERNAL снимают видео на 'Under A New Sun'

10 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома THE ETERNAL

19 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома THE ETERNAL

12 май 2010 : 		 THE ETERNAL завершили работу над новым альбомом

16 янв 2010 : 		 Трейлер нового DVD THE ETERNAL

14 янв 2010 : 		 Новый DVD THE ETERNAL выйдет в феврале

31 дек 2009 : 		 Новости о новом альбоме THE ETERNAL

7 дек 2009 : 		 Название нового альбома THE ETERNAL

11 ноя 2009 : 		 THE ETERNAL скоро начнут работу над новым альбомом
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Новое видео THE ETERNAL



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Colours Fade, новое видео THE ETERNAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Obscured Horizons", релиз которого намечен на 18 сентября.



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