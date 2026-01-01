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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 24
[= ||| все новости группы



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Eleine

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3 авг 2026 : 		 Новое видео ELEINE

27 июн 2026 : 		 Новая песня ELEINE

12 май 2026 : 		 Новое видео ELEINE

8 сен 2025 : 		 Новое видео ELEINE

25 июл 2025 : 		 Новое видео ELEINE

16 июн 2025 : 		 Концертное видео ELEINE

9 окт 2024 : 		 Новое видео ELEINE

29 июл 2024 : 		 Новое видео ELEINE

3 июн 2024 : 		 Новое видео ELEINE

25 мар 2024 : 		 Новое видео ELEINE

6 окт 2023 : 		 Новое видео ELEINE

14 июл 2023 : 		 Новое видео ELEINE

12 июн 2023 : 		 Новая песня ELEINE

19 май 2023 : 		 Новое видео ELEINE

22 апр 2023 : 		 Новая песня ELEINE

26 мар 2023 : 		 Новое видео ELEINE

17 окт 2022 : 		 Новое видео группы ELEINE

2 авг 2022 : 		 Акустика от ELEINE

21 июл 2022 : 		 Новый ЕР ELEINE выйдет осенью

28 янв 2022 : 		 ELEINE на Atomic Fire Records

5 июл 2021 : 		 Дебют ELEINE выйдет на виниле

28 фев 2021 : 		 Новый сингл ELEINE выйдет весной

24 дек 2020 : 		 Успехи в чартах ELEINE

15 ноя 2020 : 		 Новая песня ELEINE

6 окт 2020 : 		 Новая песня ELEINE

14 авг 2020 : 		 Новый альбом ELEINE выйдет в ноябре
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Новое видео ELEINE



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"Watch As We Rise", новое видео группы ELEINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Water Taste Of Blood", выходящего четвертого декабря на собственном лейбле коллектива Algoth Records:




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