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Фронтмен OPETH не исключает вероятность выхода второго альбома STORM CORROSION В недавнем интервью для Linea Rock фронтмен OPETH Mikael Åkerfeldt ответил на вопрос о возможности выпуска второго альбома проекта STORM CORROSION, в котором он участвует наряду со Steven'ом Wilson'ом: «Второй альбом может выйти, но это одна из тех вещей... Это работа в удовольствие, можно сказать. Я и Steve, мы говорили о совместном сочинении музыки. Потому что мы работали вместе уже много раз — я принимал участие в записи его альбомов, а он был на наших записях, но мы никогда не сочиняли музыку вместе. Вот почему и появился STORM CORROSION — потому что мы оба хотели сочинять совместно. И это было по-настоящему прикольно. Это была приятная запись, и всё это было в режиме реального времени, что становилось даже страшно. Мы просто сидели, и я что-то придумывал, а потом придумывал он, мы это записывали, так и получалась песня. Всё было в таком духе».



Несмотря на то, что альбом "Storm Corrosion", который вышел в 2012 году, был довольно спонтанной затеей, Mikael уверен, что атмосфера для сочинения между ним и Wilson'ом довольно сильна для того, чтобы сделать следующую работу. «Я знаю, что это может случиться снова, — сказал он. — Но это не приоритет. Мы сделали это ради забавы, из любви к музыке. Так что если мы сделаем это снова, это случится, когда мы полностью... Когда нет определённого графика и заниматься особо нечем, у нас есть куча времени. И тогда мы не опасаемся неудачи. В том смысле, если мы попытаемся что-то сделать, и у нас ничего не получится, это не имеет никакого значения».



Mikael также в очередной раз опроверг слухи о том, что бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy был изначально приглашён в качестве участника STORM CORROSION и был устранён из проекта, когда Åkerfeldt и Wilson начали собирать музыкальные идеи.



«Мы с Mike'ом хорошие друзья, и мы несколько раз говорили о том, чтобы что-нибудь сделать вместе, — рассказал Mikael. — Он слышал о том, что мы со Steven'ом занимаемся этим проектом, и сказал: "Я хочу играть на барабанах", подумав, что здесь будут барабаны. Но в итоге барабанных партий почти не оказалось. Иногда есть биты, типа райда. И в одной песне вместо ударных я бил по струне гитары — на последней песне в альбоме. Барабаны есть в одной песне — и ещё совсем немного ударных партий на некоторых песнях — которые в итоге сыграл Gavin Harrison [PORCUPINE TREE]. Но Gavin был сессионным музыкантом и никакого отношения к проекту он не имел, кроме записи своих партий. А в случае с таким парнем, как Mike, всё превращается в группу, и Mike тоже трудоголик. И его не позовёшь сыграть только на райде. Он отличный барабанщик, и я бы хотел с ним когда-нибудь что-нибудь сделать, но тот альбом не был создан для барабанных партий, так что он, возможно, немного расстроился, если собирался принять участие».



На вопрос о том, был ли этот проект чем-то вроде побега от себя в музыкальном плане, чтобы выразить иную свою сторону, Mikael ответил: «Для меня или Steven'a нет в этом нужды... Он — друг, я периодически езжу в Великобританию, и мы ходим покупать записи, ужинать и говорить о всякой ерунде. STORM CORROSION — это результат нашей забавы. Сродни тому, когда дети играют с Lego или с фигурками из "Звёздных войн", всё в таком духе. Мы со Steven'ом просто зависали и сочиняли вместе музыку. Вот так всё и было. Не думаю, что мы делали что-то такое, чего не могли бы сделать в своих группах. Это было просто ради забавы. Но всё вышло так, что STORM CORROSION получился таким непохожим ни на что, особенно на то, что я делал раньше, и это стало чем-то большим, чем просто результатом хорошего... времяпрепровождения. Это — насколько я понимаю — относительно новый жанр музыки. Я знаю много музыки, и я слышал кучу разных стилей музыки, и музыкальной сценой, наиболее близкой к STORM CORROSION, я мог бы назвать краут-рок, типа POPOL VUH, к примеру, — это немецкая группа, которая нравится нам обоим. По большому счёту, мы на это и нацеливались. Но у нас ещё есть вокал. Так что получилось, как я думаю, то, чего раньше не слышали, пока этот альбом не вышел».



















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