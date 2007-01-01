TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно»
Бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen в ходе недавнего интервью Rock Overdose ответила на вопрос, слышала ли она новые работы NIGHTWISH, и что она об этом думает:
«Вовсе нет. Я не слежу за ними, потому что мне это неинтересно. Я очень довольна сольной карьерой и благодарна за ту свободу, которая у меня есть. Та радость, которую я получаю от написания собственных песен, продюсирования записей и исполнения для своей аудитории во всему миру, просто неописуема. Я рада, что прошла через то, что прошла с группой, так что сейчас я просто наслаждаюсь музыкой и своей жизнью».
bjorn8819
and3223r
AntonTheMaggot
>bjorn8819
XD До слез
hamster
wildkid
PriesT
Гоша_Рамм
Я лично очень рад, что пути Nightwish и Тарьи разошлись, т.к. группа получила почти в буквальном смысле слова "второе дыхание". Едва ли этот материал был бы настолько хорош с первой вокалисткой, при всём бесспорном к ней уважении.
YuryAntyaskin3
Потому что DPP мне понравился больше, чем все альбомы до этого, вместе взятые. При всём уважении.
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