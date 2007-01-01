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TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» Бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen в ходе недавнего интервью Rock Overdose ответила на вопрос, слышала ли она новые работы NIGHTWISH, и что она об этом думает:



«Вовсе нет. Я не слежу за ними, потому что мне это неинтересно. Я очень довольна сольной карьерой и благодарна за ту свободу, которая у меня есть. Та радость, которую я получаю от написания собственных песен, продюсирования записей и исполнения для своей аудитории во всему миру, просто неописуема. Я рада, что прошла через то, что прошла с группой, так что сейчас я просто наслаждаюсь музыкой и своей жизнью».





















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