Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет весной HOUSE OF LORDS выпустят новую работу, получившую название "Saint Of The Lost Souls", 24 марта этого года. Композицию "Oceans Divide", вошедшую в этот релиз, можно услышать ниже.



Трек-лист:



01. Harlequin

02. Oceans Divide

03. Hit the Wall

04. Saint of the Lost Souls

05. The Sun Will Never Set Again

06. New Day Breakin'

07. Reign of Fire

08. Concussion

09. Art of Letting Go

10. Grains of Sand

11. The Other Option















