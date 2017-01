сегодня



Бывшие участники HOUSE OF LORDS вышли на сцену вместе спустя 12 лет Ken Mary (House Of Lords, Alice Cooper, Fifth Angel) недавно принял участие в The Ultimate Jam Night в Whisky A Go-Go, Hollywood вместе с Bruce Kulick (KISS), Robin McAuley (MSG, Survivor), Mitch Perry (Bobby Blotzer's Ratt), Walter Ino (Survivor), и бывшим коллегой по House Of Lords Chuck'ом Wright'ом в рамках Northern Lights Orchestra. Для Mary и Wright'a это стало первым совместным выступлением за 12 лет. Видео доступно для просмотра ниже.











