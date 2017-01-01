Новое видео SAINTED SINNERS

"We Are All Sainted Sinners", новое видео группы SAINTED SINNERS, в состав которой входят бывший вокалист ACCEPT / BONFIRE DAVID REECE, гитарист Frank Pané, клавишник Ferdy Doernberg (Axel Rudi Pell) и два бывших музыканта PERPENDICULAR, Malte Frederik Burkert и Berci Hillman, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sainted Sinners", выходящего 24 февраля на El Puerto Records.
squier1975
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).