Новое видео SAINTED SINNERS "We Are All Sainted Sinners", новое видео группы SAINTED SINNERS, в состав которой входят бывший вокалист ACCEPT / BONFIRE DAVID REECE, гитарист Frank Pané, клавишник Ferdy Doernberg (Axel Rudi Pell) и два бывших музыканта PERPENDICULAR, Malte Frederik Burkert и Berci Hillman, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sainted Sinners", выходящего 24 февраля на El Puerto Records.































