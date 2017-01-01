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*Sainted Sinners*



29 янв 2017 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

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15 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома SAINTED SINNERS

10 янв 2017 : 		 Бывший вокалист ACCEPT / BONFIRE в SAINTED SINNERS

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Новое видео SAINTED SINNERS

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"We Are All Sainted Sinners", новое видео группы SAINTED SINNERS, в состав которой входят бывший вокалист ACCEPT / BONFIRE DAVID REECE, гитарист Frank Pané, клавишник Ferdy Doernberg (Axel Rudi Pell) и два бывших музыканта PERPENDICULAR, Malte Frederik Burkert и Berci Hillman, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sainted Sinners", выходящего 24 февраля на El Puerto Records.

SAINTED SINNERS Feat. Former ACCEPT Singer DAVID REECE: 'We Are All Sainted Sinners' Video Released











saintedsinnersdebutcd




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

squier1975
29 янв 2017, 16:22		Отличный хард-рок! Этакий WHITESNAKE до 1987 года. Ждем пластинку. А я уже про Риса и забыл , молоток!


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