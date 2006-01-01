Новое видео DYING FETUS

DYING FETUS представили публике своё новое видео на композицию "Fixated On Devastation" - клип за авторством режиссёра Mitch'a Massie можно просмотреть ниже.
Эта песня войдёт в грядущий, первый за последние пять лет, новый альбом группы, "Wrong One To Fuck With", который должен увидеть свет 23 июня на лейбле Relapse. Первый пресс диска на CD будет включать в себя расширенное делюкс-оформление и эксклюзивный бонус-трек "Induce Terror".
Трек-лист:
01. Fixated On Devastation
02. Panic Amongst The Herd
03. Die With Integrity
04. Reveling In The Abyss
05. Seething With Disdain
06. Ideological Subjugation
07. Weaken The Structure
08. Fallacy
09. Unmitigated Detestation
10. Wrong One To Fuck With
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).