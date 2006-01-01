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*Dying Fetus*



20 апр 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

11 апр 2017 : 		 Новый альбом DYING FETUS выйдет летом

23 фев 2017 : 		 DYING FETUS завершили работу над альбомом

6 июн 2016 : 		 DYING FETUS о новом альбоме

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

13 июн 2013 : 		 DYING FETUS на RELAPSE RECORDS

9 фев 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DYING FETUS

16 янв 2013 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 июн 2012 : 		 Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания целиком

16 июн 2012 : 		 Новое видео DYING FETUS

24 май 2012 : 		 Новая песня DYING FETUS

12 май 2012 : 		 Новая песня DYING FETUS

27 апр 2012 : 		 Семплы нового альбома DYING FETUS

3 апр 2012 : 		 Видео с текстом от DYING FETUS

27 мар 2012 : 		 Обложка и трейлер нового альбома DYING FETUS

5 мар 2012 : 		 DYING FETUS исполнили новую песню

16 дек 2011 : 		 Название нового альбома DYING FETUS

11 дек 2011 : 		 DYING FETUS начали запись

8 окт 2011 : 		 Аккорды от DYING FETUS

25 июн 2011 : 		 DYING FETUS начнут запись в ноябре

8 июн 2011 : 		 Кавер-версия BOLT THROWER от DYING FETUS

7 май 2011 : 		 Новый ЕР DYING FETUS в июле

7 янв 2011 : 		 Ремастированные песни от DYING FETUS

25 ноя 2010 : 		 Ранние работы DYING FETUS будут переизданы

13 ноя 2010 : 		 Видео DYING FETUS из Китая

8 янв 2010 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 сен 2009 : 		 Новое видео DYING FETUS

11 сен 2009 : 		 Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания

31 авг 2009 : 		 Ещё один трек от DYING FETUS

9 авг 2009 : 		 Еще один трек от DYING FETUS

21 июл 2009 : 		 Новая песня DYING FETUS

16 июл 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DYING FETUS

8 июн 2009 : 		 Объявлено название нового альбома DYING FETUS

23 апр 2009 : 		 DYING FETUS начали запись нового альбома

15 окт 2008 : 		 DYING FETUS: съёмка выступления в Rochester'е в сети

8 июн 2008 : 		 Переиздание DYING FETUS откладывается

22 янв 2008 : 		 Переиздание от DYING FETUS

26 июл 2007 : 		 DYING FETUS анонсировали нового барабанщика

17 апр 2007 : 		 DYING FETUS сняли новое видео

19 янв 2007 : 		 DYING FETUS определились с названием нового альбома

28 авг 2006 : 		 DYING FETUS засядут в студии в сентябре

26 май 2006 : 		 DYING FETUS представили нового ударника

14 мар 2006 : 		 DYING FETUS летом отправятся в студию

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Новое видео DYING FETUS

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DYING FETUS представили публике своё новое видео на композицию "Fixated On Devastation" - клип за авторством режиссёра Mitch'a Massie можно просмотреть ниже.

Эта песня войдёт в грядущий, первый за последние пять лет, новый альбом группы, "Wrong One To Fuck With", который должен увидеть свет 23 июня на лейбле Relapse. Первый пресс диска на CD будет включать в себя расширенное делюкс-оформление и эксклюзивный бонус-трек "Induce Terror".

Трек-лист:

01. Fixated On Devastation
02. Panic Amongst The Herd
03. Die With Integrity
04. Reveling In The Abyss
05. Seething With Disdain
06. Ideological Subjugation
07. Weaken The Structure
08. Fallacy
09. Unmitigated Detestation
10. Wrong One To Fuck With

DYING FETUS Releases Video For New Song 'Fixated On Devastation'

dyingfetuswrongonecd




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