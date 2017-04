сегодня



Новое видео DYING FETUS DYING FETUS представили публике своё новое видео на композицию "Fixated On Devastation" - клип за авторством режиссёра Mitch'a Massie можно просмотреть ниже.



Эта песня войдёт в грядущий, первый за последние пять лет, новый альбом группы, "Wrong One To Fuck With", который должен увидеть свет 23 июня на лейбле Relapse. Первый пресс диска на CD будет включать в себя расширенное делюкс-оформление и эксклюзивный бонус-трек "Induce Terror".



Трек-лист:



01. Fixated On Devastation

02. Panic Amongst The Herd

03. Die With Integrity

04. Reveling In The Abyss

05. Seething With Disdain

06. Ideological Subjugation

07. Weaken The Structure

08. Fallacy

09. Unmitigated Detestation

10. Wrong One To Fuck With











+2 -0



просмотров: 172