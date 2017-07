сегодня



Все, что вы хотели знать о новом альбоме PARADISE LOST Иконы дум-готик-металла выпустят свой 15-й студийный альбом 1 сентября на лейбле Nuclear Blast. Nuclear Blast. 7 июля вышел новый сингл, "Longest Winter".



Отметив, что релиз обращен к тяжелым основам недавних альбомов, гитарист Gregor Mackintosh описывает звучание альбома "Medusa" так:



«Это что-то между "Gothic" и "Shades Of God". Последней песней, которую мы записали для "The Plague Within" была "Beneath Broken Earth". Это по-настоящему медленный дум-металл трек, и нам он так понравился, что мы решили и дальше работать в этом направлении при записи нового альбома. Я бы сказал, это будет дум-металл релиз, но у каждой песни свои повороты, свои гармонические линии».



«В новом альбоме мы словно замыкаем круг, — соглашается вокалист Nick Holmes, — мы начинали с этого типа музыки, потом пошли по более примитивному пути, как будто нацепили новую куртку, а потом вдруг поняли, что старая-то все еще впору!»



Альбом был записан в студии Orgone в Уоберне (Великобритания), вместе с Jaime Gomez Arrelano, продюсером The Plague Within, и новым барабанщиком Waltteri Väyrynen (Abhorrence, Vallenfyre), который заменил Adrian’а Erlandsson’a в 2016 году.

Вместе с думовым звучанием, Nick на "Medusa" вернулся к грубому вокалу, присущий ранним альбомам.



«Участие в супергруппе BLOODBATH было своего рода крещением, потому что это жестко – петь в дэт-металл группе», — объясняет он. «Но это помогло мне снова найти свой голос, и сейчас в песнях PL гораздо больше места для моих партий. Тяжелые риффы звучат еще тяжелее, если на него накладывается гроул, так что это дает дополнительные возможности для нашей команды».



Говоря о песнях, Nick обозначил темы альбома:



«Я все еще пою о вещах, о которых всегда пел, но теперь я вижу их с другой стороны. Религия всегда потрясала меня, с момента как я стал достаточно взрослым, чтобы говорить об этом, поскольку её концепция безумна и для меня не несет никакого смысла».



Он описывает "Gods Of Ancient" как практику поклонения солнцу с просьбами об урожае:



«Над языческими верованиями частенько насмехаются. Однако для меня идея поклонения солнцу гораздо более осмысленна, чем чему-то, чего ты никогда не видел, но тебе о нем рассказывали».



«Fearless Sky – о вере во «власть вещей». Например, у нас в школе были люди, для которых имело значение только то, чем они обладают и какой статус им это даст. Я думаю, что это все очень поверхностно и не имеет никакого значения в глобальном смысле. Но, к сожалению, многие верят, что вещи могут сделать их жизнь лучше».



"Longest Winter" была вдохновлена статьей о восстановлении флоры и фауны в зоне отчуждения возле бывшей Чернобыльской АЭС:



«Деревья снова растут, животные вернулись в среду обитания, и это прекрасно. Однако это привлекает браконьеров, которые охотятся на животных определенное время, пока доза радиации незначительна. Думаю, это так в духе людей: они истребили эту зону, и они возвращаются, чтобы разрушать ее снова!»



Касательно мифической Медузы Горгоны, чье изображение появится на обложке, то она отражает взгляды Nick’а на религию:



«Многие поколения пытаются осмыслить одну и ту же вещь (религию), каждый уверен, что уж он-то знает ответ наверняка! Это забавно. Мы развиваемся технологически, но мы все еще не понимаем, что за фигня происходит, кроме одного: мы все умрем. И никто так и не приближается к разгадке».



Трек-лист:



01. Fearless Sky (8:30)

02. Gods Of Ancient (5:50)

03. From The Gallows (3:42)

04. The Longest Winter (4:31)

05. Medusa (6:20)

06. No Passage For The Dead (4:16)

07. Blood & Chaos (3:51)

08. Until The Grave (5:41)



Bonus tracks:



09. Frozen Illusion (5:45)

10. Shrines (3:59)

11. Symbolic Virtue (4:38)

















