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*Paradise Lost*



8 июл 2017 : 		 Все, что вы хотели знать о новом альбоме PARADISE LOST

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

28 июн 2017 : 		 Фрагмент новой песни PARADISE LOST

6 июн 2017 : 		 Обложка нового альбома PARADISE LOST

21 апр 2017 : 		 Новый альбом PARADISE LOST увидит свет летом

29 мар 2017 : 		 PARADISE LOST приступили к записи

25 авг 2016 : 		 PARADISE LOST хотят сделать ремастеринг "Host"

15 июн 2016 : 		 Из PARADISE LOST ушел барабанщик

14 июн 2016 : 		 PARADISE LOST на NUCLEAR BLAST

3 май 2016 : 		 "Shades Of God" PARADISE LOST выйдет на виниле

4 фев 2016 : 		 Новое видео PARADISE LOST

21 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD PARADISE LOST

7 окт 2015 : 		 Трейлер нового DVD PARADISE LOST

2 окт 2015 : 		 Концертный релиз PARADISE LOST выйдет в ноябре

7 июл 2015 : 		 Гитарист PARADISE LOST: "Лучше пусть люди скачают бесплатно, чем через Spotify"

2 июн 2015 : 		 PARADISE LOST отыграют концерты с временным барабанщиком

5 май 2015 : 		 Новое видео PARADISE LOST

20 апр 2015 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

21 мар 2015 : 		 Обложка нового альбома PARADISE LOST

26 янв 2015 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет в июне и будет дет-металлическим

30 дек 2014 : 		 Название нового альбома PARADISE LOST?

10 ноя 2014 : 		 PARADISE LOST хотят вспомнить молодость

3 ноя 2014 : 		 Гитарист PARADISE LOST GREG MACKINTOSH: "В музыкальной индустрии не осталось денег"

1 окт 2014 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Новый альбом многих удивит»

28 сен 2014 : 		 PARADISE LOST выступили с оркестром

11 июл 2014 : 		 PARADISE LOST продолжают работу над новым материалом

3 ноя 2013 : 		 PARADISE LOST запишут концерт в Лондоне

29 окт 2013 : 		 PARADISE LOST отправятся в студию в июне

17 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

13 окт 2013 : 		 Новая песня PARADISE LOST

3 окт 2013 : 		 Новая песня PARADISE LOST

28 сен 2013 : 		 Лимитированный винил PARADISE LOST

12 сен 2013 : 		 PARADISE LOST скоро в России: прямой эфир на Rock FM и видео-приветствие

9 сен 2013 : 		 Юбилейный тур PARADISE LOST

16 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза PARADISE LOST

19 июн 2013 : 		 PARADISE LOST и GUS G. исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

19 июн 2013 : 		 Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к PARADISE LOST

13 июн 2013 : 		 PARADISE LOST приедут в Россию в сентябре

21 май 2013 : 		 PARADISE LOST планируют тур в честь юбилея

22 сен 2012 : 		 В пабе с PARADISE LOST

19 сен 2012 : 		 Новое видео PARADISE LOST

13 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления PARADISE LOST

10 июн 2012 : 		 Сборник от PARADISE LOST

9 июн 2012 : 		 ADRIAN ERLANDSSON пропустит концерты PARADISE LOST

24 апр 2012 : 		 Новый альбом PARADISE LOST доступен для прослушивания

20 апр 2012 : 		 Новый сингл PARADISE LOST

16 апр 2012 : 		 Трейлер нового альбома PARADISE LOST

15 апр 2012 : 		 Варианты изданий нового альбома PARADISE LOST

11 апр 2012 : 		 PARADISE LOST выпустит гибкий диск с журналом DECIBEL

7 апр 2012 : 		 Семплы нового альбома PARADISE LOST

21 мар 2012 : 		 Новое видео PARADISE LOST

14 фев 2012 : 		 Новая песня PARADISE LOST

10 фев 2012 : 		 Фронтмен PARADISE LOST объясняет название нового альбома

1 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома PARADISE LOST

29 ноя 2011 : 		 Название нового альбома PARADISE LOST

17 ноя 2011 : 		 PARADISE LOST начали запись альбома

8 ноя 2011 : 		 Фрагмент нового DVD PARADISE LOST

27 окт 2011 : 		 Трейлер нового DVD PARADISE LOST

15 сен 2011 : 		 PARADISE LOST исполнят "Best Of" на Wacken 2012

31 авг 2011 : 		 Трейлер нового DVD PARADISE LOST

2 авг 2011 : 		 PARADISE LOST выпустят DVD “Draconian Times MMXI” в ноябре

30 апр 2011 : 		 Бывший ударник PARADISE LOST Jeff Singer присоединится к группе на двух концертах

5 апр 2011 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

21 мар 2011 : 		 PARADISE LOST начали тур 'Draconian Times'

16 мар 2011 : 		 PARADISE LOST снимут концерт в Лондоне

19 фев 2011 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

16 ноя 2010 : 		 PARADISE LOST целиком исполнят "Draconian Times" на семи шоу

20 июн 2010 : 		 Альбом PARADISE LOST выйдет на бордовом виниле

17 ноя 2009 : 		 Новое видео PARADISE LOST

16 ноя 2009 : 		 PARADISE LOST отменили концерты

9 ноя 2009 : 		 Гитарист PARADISE LOST пропустит тур

18 сен 2009 : 		 Варианты изданий PARADISE LOST

18 сен 2009 : 		 Новый альбом PARADISE LOST доступен для прослушивания

8 сен 2009 : 		 Новое видео PARADISE LOST

31 авг 2009 : 		 Еще один трек от PARADISE LOST

30 июл 2009 : 		 Трек-лист нового альбома PARADISE LOST

28 июл 2009 : 		 Обложка и заглавный трек нового альбома PARADISE LOST

27 июл 2009 : 		 Временная замена барабанщика PARADISE LOST

16 июл 2009 : 		 PARADISE LOST: новая песня доступна для скачивания

8 май 2009 : 		 PARADISE LOST выпустят диск с ранними демо-записями

17 мар 2009 : 		 PARADISE LOST взяли ударника из CRADLE OF FILTH

13 мар 2009 : 		 PARADISE LOST планируют выпустить книгу

7 мар 2009 : 		 В студии с PARADISE LOST

11 фев 2009 : 		 PARADISE LOST начинают запись нового альбома

30 дек 2008 : 		 Фронтмен PARADISE LOST рассказал о новом альбоме

19 авг 2008 : 		 Из PARADISE LOST ушел барабанщик, южноамериканский тур отменен

13 апр 2008 : 		 PARADISE LOST выпустят DVD в мае

8 ноя 2007 : 		 PARADISE LOST снимают новое видео

23 окт 2007 : 		 Концерт PARADISE LOST в Краснодаре отменен

22 окт 2007 : 		 PARADISE LOST: доступно видео с европейского турне

17 сен 2007 : 		 PARADISE LOST: видео "Praise Lamented Shade" в сети

5 апр 2007 : 		 PARADISE LOST: Опубликована обложка 'In Requiem'

29 мар 2007 : 		 PARADISE LOST: Новый сингл в сети

16 мар 2007 : 		 PARADISE LOST в апреле выпустят сингл 'The Enemy'

12 мар 2007 : 		 Ударник PARADISE LOST сообщил подробности о новом альбоме

6 фев 2007 : 		 PARADISE LOST заканчивают запись нового диска

16 янв 2007 : 		 PARADISE LOST готовят концертный DVD

24 окт 2006 : 		 PARADISE LOST готовятся записывать новый альбом

25 авг 2006 : 		 PARADISE LOST подписали контракт с CENTURY MEDIA RECORDS

13 сен 2005 : 		 Бывший ударник PARADISE LOST присоединяется к TEN

13 сен 2002 : 		 Новый альбом PARADISE LOST

6 сен 2002 : 		 Новый альбом Paradise Lost выйдет в октябре

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Все, что вы хотели знать о новом альбоме PARADISE LOST

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Иконы дум-готик-металла выпустят свой 15-й студийный альбом 1 сентября на лейбле Nuclear Blast. Nuclear Blast. 7 июля вышел новый сингл, "Longest Winter".

Отметив, что релиз обращен к тяжелым основам недавних альбомов, гитарист Gregor Mackintosh описывает звучание альбома "Medusa" так:

«Это что-то между "Gothic" и "Shades Of God". Последней песней, которую мы записали для "The Plague Within" была "Beneath Broken Earth". Это по-настоящему медленный дум-металл трек, и нам он так понравился, что мы решили и дальше работать в этом направлении при записи нового альбома. Я бы сказал, это будет дум-металл релиз, но у каждой песни свои повороты, свои гармонические линии».

«В новом альбоме мы словно замыкаем круг, — соглашается вокалист Nick Holmes, — мы начинали с этого типа музыки, потом пошли по более примитивному пути, как будто нацепили новую куртку, а потом вдруг поняли, что старая-то все еще впору!»

Альбом был записан в студии Orgone в Уоберне (Великобритания), вместе с Jaime Gomez Arrelano, продюсером The Plague Within, и новым барабанщиком Waltteri Väyrynen (Abhorrence, Vallenfyre), который заменил Adrian’а Erlandsson’a в 2016 году.
Вместе с думовым звучанием, Nick на "Medusa" вернулся к грубому вокалу, присущий ранним альбомам.

«Участие в супергруппе BLOODBATH было своего рода крещением, потому что это жестко – петь в дэт-металл группе», — объясняет он. «Но это помогло мне снова найти свой голос, и сейчас в песнях PL гораздо больше места для моих партий. Тяжелые риффы звучат еще тяжелее, если на него накладывается гроул, так что это дает дополнительные возможности для нашей команды».

Говоря о песнях, Nick обозначил темы альбома:

«Я все еще пою о вещах, о которых всегда пел, но теперь я вижу их с другой стороны. Религия всегда потрясала меня, с момента как я стал достаточно взрослым, чтобы говорить об этом, поскольку её концепция безумна и для меня не несет никакого смысла».

Он описывает "Gods Of Ancient" как практику поклонения солнцу с просьбами об урожае:

«Над языческими верованиями частенько насмехаются. Однако для меня идея поклонения солнцу гораздо более осмысленна, чем чему-то, чего ты никогда не видел, но тебе о нем рассказывали».

«Fearless Sky – о вере во «власть вещей». Например, у нас в школе были люди, для которых имело значение только то, чем они обладают и какой статус им это даст. Я думаю, что это все очень поверхностно и не имеет никакого значения в глобальном смысле. Но, к сожалению, многие верят, что вещи могут сделать их жизнь лучше».

"Longest Winter" была вдохновлена статьей о восстановлении флоры и фауны в зоне отчуждения возле бывшей Чернобыльской АЭС:

«Деревья снова растут, животные вернулись в среду обитания, и это прекрасно. Однако это привлекает браконьеров, которые охотятся на животных определенное время, пока доза радиации незначительна. Думаю, это так в духе людей: они истребили эту зону, и они возвращаются, чтобы разрушать ее снова!»

Касательно мифической Медузы Горгоны, чье изображение появится на обложке, то она отражает взгляды Nick’а на религию:

«Многие поколения пытаются осмыслить одну и ту же вещь (религию), каждый уверен, что уж он-то знает ответ наверняка! Это забавно. Мы развиваемся технологически, но мы все еще не понимаем, что за фигня происходит, кроме одного: мы все умрем. И никто так и не приближается к разгадке».

Трек-лист:

01. Fearless Sky (8:30)
02. Gods Of Ancient (5:50)
03. From The Gallows (3:42)
04. The Longest Winter (4:31)
05. Medusa (6:20)
06. No Passage For The Dead (4:16)
07. Blood & Chaos (3:51)
08. Until The Grave (5:41)

Bonus tracks:

09. Frozen Illusion (5:45)
10. Shrines (3:59)
11. Symbolic Virtue (4:38)









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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Soror
8 июл 2017, 02:34		Ударные странно звучат в этом альбоме...


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