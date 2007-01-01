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*Paradise Lost*



14 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома PARADISE LOST

8 июл 2017 : 		 Все, что вы хотели знать о новом альбоме PARADISE LOST

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

28 июн 2017 : 		 Фрагмент новой песни PARADISE LOST

6 июн 2017 : 		 Обложка нового альбома PARADISE LOST

21 апр 2017 : 		 Новый альбом PARADISE LOST увидит свет летом

29 мар 2017 : 		 PARADISE LOST приступили к записи

25 авг 2016 : 		 PARADISE LOST хотят сделать ремастеринг "Host"

15 июн 2016 : 		 Из PARADISE LOST ушел барабанщик

14 июн 2016 : 		 PARADISE LOST на NUCLEAR BLAST

3 май 2016 : 		 "Shades Of God" PARADISE LOST выйдет на виниле

4 фев 2016 : 		 Новое видео PARADISE LOST

21 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD PARADISE LOST

7 окт 2015 : 		 Трейлер нового DVD PARADISE LOST

2 окт 2015 : 		 Концертный релиз PARADISE LOST выйдет в ноябре

7 июл 2015 : 		 Гитарист PARADISE LOST: "Лучше пусть люди скачают бесплатно, чем через Spotify"

2 июн 2015 : 		 PARADISE LOST отыграют концерты с временным барабанщиком

5 май 2015 : 		 Новое видео PARADISE LOST

20 апр 2015 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

21 мар 2015 : 		 Обложка нового альбома PARADISE LOST

26 янв 2015 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет в июне и будет дет-металлическим

30 дек 2014 : 		 Название нового альбома PARADISE LOST?

10 ноя 2014 : 		 PARADISE LOST хотят вспомнить молодость

3 ноя 2014 : 		 Гитарист PARADISE LOST GREG MACKINTOSH: "В музыкальной индустрии не осталось денег"

1 окт 2014 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Новый альбом многих удивит»

28 сен 2014 : 		 PARADISE LOST выступили с оркестром

11 июл 2014 : 		 PARADISE LOST продолжают работу над новым материалом

3 ноя 2013 : 		 PARADISE LOST запишут концерт в Лондоне

29 окт 2013 : 		 PARADISE LOST отправятся в студию в июне

17 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

13 окт 2013 : 		 Новая песня PARADISE LOST

3 окт 2013 : 		 Новая песня PARADISE LOST

28 сен 2013 : 		 Лимитированный винил PARADISE LOST

12 сен 2013 : 		 PARADISE LOST скоро в России: прямой эфир на Rock FM и видео-приветствие

9 сен 2013 : 		 Юбилейный тур PARADISE LOST

16 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза PARADISE LOST

19 июн 2013 : 		 PARADISE LOST и GUS G. исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

19 июн 2013 : 		 Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к PARADISE LOST

13 июн 2013 : 		 PARADISE LOST приедут в Россию в сентябре

21 май 2013 : 		 PARADISE LOST планируют тур в честь юбилея

22 сен 2012 : 		 В пабе с PARADISE LOST

19 сен 2012 : 		 Новое видео PARADISE LOST

13 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления PARADISE LOST

10 июн 2012 : 		 Сборник от PARADISE LOST

9 июн 2012 : 		 ADRIAN ERLANDSSON пропустит концерты PARADISE LOST

24 апр 2012 : 		 Новый альбом PARADISE LOST доступен для прослушивания

20 апр 2012 : 		 Новый сингл PARADISE LOST

16 апр 2012 : 		 Трейлер нового альбома PARADISE LOST

15 апр 2012 : 		 Варианты изданий нового альбома PARADISE LOST

11 апр 2012 : 		 PARADISE LOST выпустит гибкий диск с журналом DECIBEL

7 апр 2012 : 		 Семплы нового альбома PARADISE LOST

21 мар 2012 : 		 Новое видео PARADISE LOST

14 фев 2012 : 		 Новая песня PARADISE LOST

10 фев 2012 : 		 Фронтмен PARADISE LOST объясняет название нового альбома

1 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома PARADISE LOST

29 ноя 2011 : 		 Название нового альбома PARADISE LOST

17 ноя 2011 : 		 PARADISE LOST начали запись альбома

8 ноя 2011 : 		 Фрагмент нового DVD PARADISE LOST

27 окт 2011 : 		 Трейлер нового DVD PARADISE LOST

15 сен 2011 : 		 PARADISE LOST исполнят "Best Of" на Wacken 2012

31 авг 2011 : 		 Трейлер нового DVD PARADISE LOST

2 авг 2011 : 		 PARADISE LOST выпустят DVD “Draconian Times MMXI” в ноябре

30 апр 2011 : 		 Бывший ударник PARADISE LOST Jeff Singer присоединится к группе на двух концертах

5 апр 2011 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

21 мар 2011 : 		 PARADISE LOST начали тур 'Draconian Times'

16 мар 2011 : 		 PARADISE LOST снимут концерт в Лондоне

19 фев 2011 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

16 ноя 2010 : 		 PARADISE LOST целиком исполнят "Draconian Times" на семи шоу

20 июн 2010 : 		 Альбом PARADISE LOST выйдет на бордовом виниле

17 ноя 2009 : 		 Новое видео PARADISE LOST

16 ноя 2009 : 		 PARADISE LOST отменили концерты

9 ноя 2009 : 		 Гитарист PARADISE LOST пропустит тур

18 сен 2009 : 		 Варианты изданий PARADISE LOST

18 сен 2009 : 		 Новый альбом PARADISE LOST доступен для прослушивания

8 сен 2009 : 		 Новое видео PARADISE LOST

31 авг 2009 : 		 Еще один трек от PARADISE LOST

30 июл 2009 : 		 Трек-лист нового альбома PARADISE LOST

28 июл 2009 : 		 Обложка и заглавный трек нового альбома PARADISE LOST

27 июл 2009 : 		 Временная замена барабанщика PARADISE LOST

16 июл 2009 : 		 PARADISE LOST: новая песня доступна для скачивания

8 май 2009 : 		 PARADISE LOST выпустят диск с ранними демо-записями

17 мар 2009 : 		 PARADISE LOST взяли ударника из CRADLE OF FILTH

13 мар 2009 : 		 PARADISE LOST планируют выпустить книгу

7 мар 2009 : 		 В студии с PARADISE LOST

11 фев 2009 : 		 PARADISE LOST начинают запись нового альбома

30 дек 2008 : 		 Фронтмен PARADISE LOST рассказал о новом альбоме

19 авг 2008 : 		 Из PARADISE LOST ушел барабанщик, южноамериканский тур отменен

13 апр 2008 : 		 PARADISE LOST выпустят DVD в мае

8 ноя 2007 : 		 PARADISE LOST снимают новое видео

23 окт 2007 : 		 Концерт PARADISE LOST в Краснодаре отменен

22 окт 2007 : 		 PARADISE LOST: доступно видео с европейского турне

17 сен 2007 : 		 PARADISE LOST: видео "Praise Lamented Shade" в сети

5 апр 2007 : 		 PARADISE LOST: Опубликована обложка 'In Requiem'

29 мар 2007 : 		 PARADISE LOST: Новый сингл в сети

16 мар 2007 : 		 PARADISE LOST в апреле выпустят сингл 'The Enemy'

12 мар 2007 : 		 Ударник PARADISE LOST сообщил подробности о новом альбоме

6 фев 2007 : 		 PARADISE LOST заканчивают запись нового диска

16 янв 2007 : 		 PARADISE LOST готовят концертный DVD

24 окт 2006 : 		 PARADISE LOST готовятся записывать новый альбом

25 авг 2006 : 		 PARADISE LOST подписали контракт с CENTURY MEDIA RECORDS

13 сен 2005 : 		 Бывший ударник PARADISE LOST присоединяется к TEN

13 сен 2002 : 		 Новый альбом PARADISE LOST

6 сен 2002 : 		 Новый альбом Paradise Lost выйдет в октябре

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Трейлер нового альбома PARADISE LOST

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PARADISE LOST опубликовали трейлер к новому альбому "Medusa", выход которого намечен на первое сентября.

PARADISE LOST: First Trailer For 'Medusa' Album








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