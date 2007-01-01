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Видео с текстом от PARADISE LOST Nuclear Blast опубликовали официальное видео с текстом на композицию PARADISE LOST "Until The Grave", которая будет включена в выходящий первого сентября на Nuclear Blast альбом "Medusa". http://www.paradiselost.co.uk







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