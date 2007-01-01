Новый альбом PARADISE LOST увидит свет летом

PARADISE LOST объявили о том, что находятся на финишной прямой в процессе создания своего нового альбома, над которым в данный момент работают в английской студии Orgone Studios с продюсером Jaime Gomez'ом Arellano.
Пятнадцатый диск группы, уже получивший название "Medusa", должен увидеть свет в конце лета на лейбле Nuclear Blast. По словам гитариста PARADISE LOST Greg Mackintosh'a, поклонники могут ожидать от свежих песен "тяжёлого и крайне меделенного звука, в котором будет настолько много дума и сладжа, как никогда не было раньше на наших пластинках - восемь жирнейших треков, полных истинного северного тлена!"
spamer_007
for example
Altair21
rassol
Sw0Rn
РусланДевятьяров
Randolph Scott
Blackout 74
Svarg_1349
Аналогично пацаны, но альбом как минимум заценю. Последний был ну скажем так, слегка противоречивым.
Altair21
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