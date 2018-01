23 янв 2018



Переиздание PARADISE LOST выйдет весной 16 марта PARADISE LOST выпустят ремастированную версию альбома "Host", которая впервые будет доступна на виниле:



“So Much Is Lost”

“Nothing Sacred”

“In All Honesty”

“Harbour”

“Ordinary Days”

“It’s Too Late”

“Permanent Solution”

“Behind The Grey”

“Wreck”

“Made The Same”

“Deep”

“Year Of Summer”

“Host”









