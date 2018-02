17 фев 2018



Видео с текстом PARADISE LOST Nuclear Blast опубликовал официальное видео с текстом на композицию PARADISE LOST "So Much Is Lost", взятую из ремастированной версии альбома "Host", релиз которой намечен на 16 марта. http://www.paradiselost.co.uk







+6 -3



( 8 )





просмотров: 1543