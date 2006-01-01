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*Quiet Riot*



10 июл 2017 : 		 Новая песня QUIET RIOT

26 июн 2017 : 		 QUIET RIOT исполнили новую песню

13 июн 2017 : 		 Новая песня QUIET RIOT

5 июн 2017 : 		 Новый альбом QUIET RIOT выйдет летом

21 апр 2017 : 		 Сольная песня от бывшего вокалиста QUIET RIOT

9 апр 2017 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

20 мар 2017 : 		 QUIET RIOT выступили с новым вокалистом

15 мар 2017 : 		 Редкое концертное видео QUIET RIOT

14 мар 2017 : 		 Новый вокалист QUIET RIOT: «Если не нравится — завалите!»

11 мар 2017 : 		 QUIET RIOT перезапишут новый альбом

4 мар 2017 : 		 QUIET RIOT сменили вокалиста

2 мар 2017 : 		 Новая песня QUIET RIOT

27 фев 2017 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

13 фев 2017 : 		 Новый альбом QUIET RIOT выйдет весной

2 фев 2017 : 		 Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT

1 фев 2017 : 		 Новый альбом QUIET RIOT выйдет в весной

30 янв 2017 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

27 янв 2017 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

30 дек 2016 : 		 Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT

6 окт 2016 : 		 QUIET RIOT нашли нового вокалиста

4 май 2016 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

16 апр 2016 : 		 Музыканты QUIET RIOT, ANTHRAX и SURVIVOR исполняют песню HUGHES/THRALL

14 апр 2015 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Нынешний состав группы — наиболее крепкий в нашей истории»

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

14 янв 2015 : 		 Документальный фильм о QUIET RIOT покажут в январе

30 июл 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

26 июн 2014 : 		 Новый альбом QUIET RIOT выйдет в июне

17 июн 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

22 май 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

14 май 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

22 янв 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 янв 2014 : 		 QUIET RIOT отыграли первое шоу с JIZZY PEARL

4 дек 2013 : 		 Вокал для нового альбома QUIET RIOT готов

23 ноя 2013 : 		 Вокалист LOVE/HATE в QUIET RIOT

27 сен 2013 : 		 Акустика от QUIET RIOT

23 окт 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

21 сен 2012 : 		 Качественное видео с выступления QUIET RIOT

26 июл 2012 : 		 EPK от QUIET RIOT

16 май 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

3 май 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

6 апр 2012 : 		 QUIET RIOT: видео с первого концерта с новым вокалистом

15 мар 2012 : 		 Новый вокалист QUIET RIOT

23 фев 2012 : 		 QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео

12 фев 2012 : 		 Концертный релиз QUIET RIOT выйдет в марте

8 фев 2012 : 		 QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео

5 фев 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

13 янв 2012 : 		 QUIET RIOT расстались с вокалистом

18 авг 2011 : 		 Трейлер фильма о QUIET RIOT

4 фев 2011 : 		 Новый вокалист QUIET RIOT «Я здесь не для того, чтобы заменить Kevin’а DuBrow’а»

1 фев 2011 : 		 RUDY SARZO о реюнионе QUIET RIOT

3 дек 2010 : 		 QUIET RIOT впервые выступили в новом составе

8 июн 2010 : 		 Компиляция QUIET RIOT из серии "Setlist"

11 дек 2007 : 		 Вокалист QUIET RIOT скончался от передозировки

28 ноя 2007 : 		 Вокалист QUIET RIOT Kevin Dubrow скончался в возрасте 52-х лет

29 авг 2006 : 		 Сэмплы и трек-лист нового альбома QUIET RIOT

20 июн 2006 : 		 К QUIET RIOT снова присоединился гитарист Alex Grossi

8 дек 2005 : 		 QUIET RIOT: последние штрихи к новому альбому

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Новая песня QUIET RIOT

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“Wasted”, новая песня группы QUIET RIOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Road Rage", выход которого запланирован на четвертое августа на Frontiers Music Srl.

QUIET RIOT Streaming New Song вЂњWastedвЂќ





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