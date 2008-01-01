30 авг 2017



Рассказ об издании нового релиза ALTER BRIDGE Видео, в котором показано содержимое нового релиза ALTER BRIDGE, "Live At The O2 Arena + Rarities", выходящего восьмого сентября на Napalm Records, доступно для просмотра ниже.

























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