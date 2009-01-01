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*Airbourne*



31 авг 2017 : 		 Новая песня AIRBOURNE

23 авг 2017 : 		 Бокс-сет AIRBOURNE выйдет осенью

8 апр 2017 : 		 AIRBOURNE сменили гитариста

28 фев 2017 : 		 AIRBOURNE почтили память Лемми

27 окт 2016 : 		 Песня AIRBOURNE в WWE

28 сен 2016 : 		 Вокалист AIRBOURNE упал со сцены

17 сен 2016 : 		 Новое видео AIRBOURNE

30 июл 2016 : 		 Видео с текстом от AIRBOURNE

7 июл 2016 : 		 Новая песня AIRBOURNE

23 июн 2016 : 		 Новый альбом AIRBOURNE выйдет осенью

28 янв 2015 : 		 AIRBOURNE на SPINEFARM RECORDS

10 ноя 2014 : 		 AIRBOURNE надеются выпустить новый альбом во второй половине 2015 года

21 окт 2013 : 		 Новое видео AIRBOURNE

10 окт 2013 : 		 Новое видео AIRBOURNE

1 июл 2013 : 		 Видео с текстом от AIRBOURNE

10 июн 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления AIRBOURNE

24 май 2013 : 		 Концертный трек от AIRBOURNE

21 май 2013 : 		 AIRBOURNE о юбилее

14 май 2013 : 		 Новый альбом AIRBOURNE доступен для прослушивания

2 май 2013 : 		 AIRBOURNE в 'Rock Climbing'

30 апр 2013 : 		 AIRBOURNE в 'Rock Climbing'

25 апр 2013 : 		 AIRBOURNE в "Road Warriors"

23 апр 2013 : 		 AIRBOURNE в "Road Warriors"

17 апр 2013 : 		 Новое видео AIRBOURNE

2 апр 2013 : 		 Видео с текстом от AIRBOURNE

26 мар 2013 : 		 Новая песня AIRBOURNE

14 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома AIRBOURNE

8 фев 2013 : 		 Новый альбом AIRBOURNE выйдет в мае

9 янв 2013 : 		 AIRBOURNE заканчивают работу над альбомом

11 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления AIRBOURNE

14 окт 2010 : 		 Новое видео AIRBOURNE

1 июн 2010 : 		 Новое видео AIRBOURNE

21 фев 2010 : 		 Доступен новый сингл AIRBOURNE

12 фев 2010 : 		 Новое видео AIRBOURNE

18 янв 2010 : 		 Детали специального издания AIRBOURNE

13 янв 2010 : 		 Новая песня AIRBOURNE

29 дек 2009 : 		 Обложка нового альбома AIRBOURNE

30 окт 2009 : 		 Название и дата выхода нового альбома AIRBOURNE

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Новая песня AIRBOURNE

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"Money", ранее не публиковавшаяся песня группы AIRBOURNE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сборника "Diamond Cuts - The B-Sides", выход которого запланирован на 29 сентября в бокс-сете "Diamond Cuts".

Listen To Previously Unreleased AIRBOURNE Song 'Money'






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

decided
31 авг 2017, 16:30		А почему не MoneyTalks ??!!


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