Новое видео AIRBOURNE

"Alive After Death (Last Plane Out)", новое видео группы AIRBOURNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Airbourne, выходящего 28 августа на Spinefarm:
01. Gutsy
02. Alive After Death (Last Plane Out)
03. Here She Comes
04. Kid In A Candy Store
05. Sky High
06. Who Put The Rhythm In You?
07. Christmas Bonus
08. Last Man Standing
09. Rock 'N' Roll Ya
10. Bogotá
11. Hells Got No Vacancy
12. Send Me To Rock 'N' Roll Heaven
