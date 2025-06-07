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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 122
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
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Airbourne

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Новая песня AIRBOURNE



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"Gutsy", новая песня группы AIRBOURNE, доступна для прослушивания ниже.




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7 июн 2025
R
R0ck_N_R0lla
Давненько от них ничего слышно не было. надеюсь на новый альбом 

















просмотров: 115





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