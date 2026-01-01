10 июн 2026



Вокалист AIRBOURNE: «Без Лемми нас бы не было»



Joel O'Keeffe в недавнем интервью поговорил о новом альбоме AIRBOURNE, релиз которого намечен на 28 августа на Spinefarm. На вопрос о том, дает ли недавно выпущенный сингл "Alive After Death (Last Plane Out)" представление о пластинке, он сказал:



«Да, без бэ! Это центральное послание всей пластинки. В таком интервью довольно сложно подробно рассказывать о том, о чем эта песня и как она появилась, но, в конечном счете, она действительно посвящена [покойному фронтмену MOTÖRHEAD] Лемми. Без него нас бы здесь не было. Мы бы не были здесь и без всех групп, которые были до нас. Так что, опять же, играя с такой группой, как GUNS N' ROSES [этой осенью в Австралии], это как замкнуть круг, когда ты просто щипаешь себя за руку и думаешь: «Ваша маленькая австралийская группа не существовала бы без этих ребят». А они все еще живы и полны сил. Но тех, кто ушел и оставил нас здесь, мы поддерживаем в памяти, слушая их музыку, вспоминая их, ставя их пластинки и нося нашивки с их изображением на наших потертых жилетках



Каждый раз, когда мы играем за границей и не видим логотип MOTÖRHEAD на афише, становится грустно. Чего-то не хватает. Но потом ты выходишь и даешь концерт, и видишь многочисленные футболки MOTÖRHEAD, и видишь жилетки MOTÖRHEAD, и слышишь [Лемми] через звуковую систему. И он не мертв. Он жив после смерти. В этом также основной посыл альбома».











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