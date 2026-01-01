Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
[= ||| все новости группы



*

Airbourne

*



10 июн 2026 : 		 Вокалист AIRBOURNE: «Без Лемми нас бы не было»

23 апр 2026 : 		 Новое видео AIRBOURNE

24 ноя 2025 : 		 Новое видео AIRBOURNE

20 июл 2025 : 		 Видео полного выступления AIRBOURNE

25 июн 2025 : 		 AIRBOURNE завершают работу над альбомом

7 июн 2025 : 		 Новая песня AIRBOURNE

10 авг 2022 : 		 Вокалист AIRBOURNE — о важности небольших площадок

18 июл 2022 : 		 AIRBOURNE выпустят альбом в 2023 году

1 ноя 2019 : 		 Новое видео AIRBOURNE

15 окт 2019 : 		 Новый сингл AIRBOURNE

9 сен 2019 : 		 Новое видео AIRBOURNE

24 авг 2019 : 		 Новый альбом AIRBOURNE выйдет осенью

29 апр 2019 : 		 AIRBOURNE завершили работу над новым альбомом

29 сен 2017 : 		 Документальный фильм AIRBOURNE доступен для просмотра

19 сен 2017 : 		 Трейлер документального фильма AIRBOURNE

31 авг 2017 : 		 Новая песня AIRBOURNE

23 авг 2017 : 		 Бокс-сет AIRBOURNE выйдет осенью

8 апр 2017 : 		 AIRBOURNE сменили гитариста

28 фев 2017 : 		 AIRBOURNE почтили память Лемми

27 окт 2016 : 		 Песня AIRBOURNE в WWE

28 сен 2016 : 		 Вокалист AIRBOURNE упал со сцены

17 сен 2016 : 		 Новое видео AIRBOURNE

30 июл 2016 : 		 Видео с текстом от AIRBOURNE

7 июл 2016 : 		 Новая песня AIRBOURNE

23 июн 2016 : 		 Новый альбом AIRBOURNE выйдет осенью

28 янв 2015 : 		 AIRBOURNE на SPINEFARM RECORDS
Показать далее
| - |

|||| 10 июн 2026

Вокалист AIRBOURNE: «Без Лемми нас бы не было»



zoom
Joel O'Keeffe в недавнем интервью поговорил о новом альбоме AIRBOURNE, релиз которого намечен на 28 августа на Spinefarm. На вопрос о том, дает ли недавно выпущенный сингл "Alive After Death (Last Plane Out)" представление о пластинке, он сказал:

«Да, без бэ! Это центральное послание всей пластинки. В таком интервью довольно сложно подробно рассказывать о том, о чем эта песня и как она появилась, но, в конечном счете, она действительно посвящена [покойному фронтмену MOTÖRHEAD] Лемми. Без него нас бы здесь не было. Мы бы не были здесь и без всех групп, которые были до нас. Так что, опять же, играя с такой группой, как GUNS N' ROSES [этой осенью в Австралии], это как замкнуть круг, когда ты просто щипаешь себя за руку и думаешь: «Ваша маленькая австралийская группа не существовала бы без этих ребят». А они все еще живы и полны сил. Но тех, кто ушел и оставил нас здесь, мы поддерживаем в памяти, слушая их музыку, вспоминая их, ставя их пластинки и нося нашивки с их изображением на наших потертых жилетках

Каждый раз, когда мы играем за границей и не видим логотип MOTÖRHEAD на афише, становится грустно. Чего-то не хватает. Но потом ты выходишь и даешь концерт, и видишь многочисленные футболки MOTÖRHEAD, и видишь жилетки MOTÖRHEAD, и слышишь [Лемми] через звуковую систему. И он не мертв. Он жив после смерти. В этом также основной посыл альбома».






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 485

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом