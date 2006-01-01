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*Skid Row*



23 окт 2017 : 		 Вышел винил SKID ROW

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

29 май 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

31 янв 2017 : 		 SKID ROW начнут запись в феврале

28 янв 2017 : 		 Гитарист SKID ROW о выборе вокалиста

15 янв 2017 : 		 SKID ROW нашли вокалиста

20 дек 2016 : 		 Обсуждение реюниона SKID ROW прекращено, заявил SEBASTIAN BACH

9 дек 2016 : 		 SKID ROW работают над новым материалом

22 ноя 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

7 окт 2016 : 		 Туровый вокалист SKID ROW о будущем

5 авг 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 май 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW: «Я за, если они захотят»

28 апр 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

14 фев 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

2 янв 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE может оказаться в SKID ROW

31 дек 2015 : 		 SKID ROW не воссоединяются с SEBASTIAN'ом BACH'ом

30 дек 2015 : 		 SKID ROW расстались с вокалистом

24 сен 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

6 авг 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 июл 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

18 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

5 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 июн 2015 : 		 Участники SKID ROW посылают недовольных

1 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

29 май 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 май 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 апр 2015 : 		 TONY HARNELL: «Надеюсь, что в какой-то момент меня примут поклонники SKID ROW»

29 апр 2015 : 		 SEBASTIAN BACH: «За реюнион SKID ROW предлагали полмиллиона»

14 апр 2015 : 		 SKID ROW перезаписали '18 And Life'

14 апр 2015 : 		 Басист SKID ROW об увольнении вокалиста

8 апр 2015 : 		 JOHNNY SOLINGER был уволен из SKID ROW за несколько часов до объявления нового вокалиста

7 апр 2015 : 		 SKID ROW нашли вокалиста

7 апр 2015 : 		 Из SKID ROW ушел вокалист

7 дек 2014 : 		 SKID ROW готовят к выходу третий студийный миньон

2 дек 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

28 окт 2014 : 		 Вокалист SKID ROW выпускает миньон

6 окт 2014 : 		 Вокалист SKID ROW: «Реюниона с SEBASTIAN'ом BACH'ом не будет»

3 сен 2014 : 		 В туровом автобусе со SKID ROW

9 авг 2014 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

6 авг 2014 : 		 SKID ROW исполнили новый трек

6 авг 2014 : 		 Новый миньон SKID ROW доступен для прослушивания

25 июл 2014 : 		 Басист SKID ROW: «Группы должны поклонникам целовать задницы!»

8 июл 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

20 июн 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

13 июн 2014 : 		 Новая песня SKID ROW

12 июн 2014 : 		 Трейлер нового ЕР SKID ROW

17 май 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

27 апр 2014 : 		 SKID ROW и UGLY KID JOE исполнили AC/DC

15 апр 2014 : 		 Новый ЕР SKID ROW выйдет в августе

10 янв 2014 : 		 SKID ROW начнут запись в феврале

3 дек 2013 : 		 SKID ROW планируют выпуск нового ЕР в 2014

26 ноя 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

3 ноя 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

26 окт 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

23 окт 2013 : 		 Видео полного концерта SKID ROW

9 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

16 июл 2013 : 		 Кавер-версии JUDAS PRIEST, EZO от SKID ROW

31 май 2013 : 		 Трейлер нового EP SKID ROW

14 май 2013 : 		 Европейский вариант нового ЕР SKID ROW выйдет с кавер-версиями

26 апр 2013 : 		 EPK от SKID ROW

18 апр 2013 : 		 Рэп-версия знаменитого хита SKID ROW

17 апр 2013 : 		 Новый миньон SKID ROW доступен для прослушивания

16 апр 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

15 апр 2013 : 		 Европейский вариант нового миньона SKID ROW выйдет с бонусами

7 апр 2013 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

1 апр 2013 : 		 SKID ROW исполнили новую песню

28 мар 2013 : 		 SKID ROW на UDR MUSIC

4 мар 2013 : 		 Семплы новых песен SKID ROW

22 фев 2013 : 		 SKID ROW на MEGAFORCE RECORDS

29 янв 2013 : 		 Мастеринг нового альбома SKID ROW пройдет на этой неделе

12 янв 2013 : 		 JOHNNY SOLINGER завершил запись вокала для SKID ROW

7 янв 2013 : 		 SKID ROW возобновили запись

10 ноя 2012 : 		 Название нового альбома SKID ROW

23 сен 2012 : 		 Видео с выступления SKID ROW

15 май 2012 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 апр 2012 : 		 Видео с выступления SKID ROW

21 фев 2012 : 		 Видео с записи нового альбома SKID ROW

27 янв 2012 : 		 Основатель SKID ROW хочет записать альбом с SEBASTIAN'ом BACH'ом

16 янв 2012 : 		 Один из основателей SKID ROW не понимает, как могла появиться американская группа с таким же названием

2 мар 2011 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

13 май 2010 : 		 SKID ROW расстались с барабанщиком и нашли нового

27 сен 2006 : 		 Четыре трека с нового альбома SKID ROW в сети

23 авг 2006 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в канун Дня всех святых

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|||| 23 окт 2017

Вышел винил SKID ROW

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17 октября Rhino Records выпустили виниловую версию ЕР SKID ROW "B-Side Ourselves":

"Psycho Therapy" (Ramones)
"C'mon And Love Me" (KISS)
"Deliverin’ The Goods" (Judas Priest with special guest Rob Halford)
"What You’re Doin’" (Rush)
"Little Wing" (Jimi Hendrix)

Bach: «Atlantic / Rhino Records выпустили наш ЕР 1992 года на сером виниле и узнал я об этом из соц сетей, так что понятия не имею, каким был источник. Надеюсь, что все звучит пристойным образом».



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