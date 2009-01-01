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PESTILENCE сменили гитариста Из-за личных обстоятельств, в выступлениях PESTILENC не будет принимать участие Santiago Dobles (AGHORA, CYNIC, DOBLES ENSEMBLE), которого заменит Calin Paraschiv.







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