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*Pestilence*



2 мар 2018 : 		 Лидер PESTILENCE: «Да я вообще не слушаю металл»

14 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

10 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

19 дек 2017 : 		 Новая песня PESTILENCE

16 ноя 2017 : 		 PESTILENCE сменили гитариста

20 окт 2017 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет весной

17 апр 2017 : 		 PESTILENCE наконец нашли постоянного басиста

15 апр 2017 : 		 PESTILENCE на HAMMERHEART RECORDS

23 фев 2017 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

8 окт 2016 : 		 PESTILENCE возвращаются!

17 окт 2015 : 		 Демо PESTILENCE выйдет в ноябре

18 июл 2014 : 		 Новый проект фронтмена PESTILENCE переименован

9 июл 2014 : 		 PATRICK MAMELI ушел из PESTILENCE

16 май 2014 : 		 Видео с выступления PESTILENCE

1 ноя 2013 : 		 Новая песня PESTILENCE

22 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PESTILENCE

11 сен 2013 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет в октябре

11 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома PESTILENCE

8 фев 2013 : 		 PESTILENCE на CANDLELIGHT RECORDS

4 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома PESTILENCE

3 окт 2012 : 		 PESTILENCE начнут запись нового альбома в феврале

28 июл 2012 : 		 Барабанщик PSYCROPTIC в PESTILENCE

23 фев 2012 : 		 PESTILENCE представляют новых басиста и ударника

21 июл 2011 : 		 Фронтмен PESTILENCE сказал, что у него не было намерения кого-либо обидеть

18 мар 2011 : 		 Новая песня PESTILENCE

3 мар 2011 : 		 Новая песня PESTILENCE

8 сен 2010 : 		 Видео с выступления PESTILENCE

28 май 2010 : 		 Новости от PESTILENCE

11 май 2010 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

4 апр 2010 : 		 Репетиционная версия новой песни PESTILENCE

18 дек 2009 : 		 PESTILENCE нашли нового барабанщика

4 дек 2009 : 		 PESTILENCE ищут нового барабанщика

11 сен 2009 : 		 Лидер PESTILENCE начал работу над новым материалом

21 апр 2009 : 		 Новое видео PESTILENCE

3 мар 2009 : 		 Еще одна песня PESTILENCE

8 янв 2009 : 		 Новая песня от PESTILENCE

26 сен 2008 : 		 PESTILENCE отправятся в студию в октябре

29 апр 2008 : 		 Альбом PESTILENCE "Malleus Malficarum" будет переиздан

4 мар 2008 : 		 Воскресшие PESTILENCE объявили название нового альбома

19 янв 2008 : 		 PESTILENCE возродились

7 ноя 2006 : 		 Подробности о переизданном альбоме PESTILENCE "Mind Reflections"

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Лидер PESTILENCE: «Да я вообще не слушаю металл»

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Недавно лидер PESTILENCE поговорил с Agoraphobic News — небольшие выдержки доступны ниже.

О новом альбоме:

«Новый материал, думаю, больше в духе PESTILENCE. Это не "часть вторая" чего-то, это как комбинация всего того, что было сделано в прошлом и, думаю, слегка упрощённого варианта. Так что он немного ушёл от прогрессивности последних двух альбомов, чуть более прямолинейный».

О том, почему группа развалилась в 2014-м, собралась в 2016-м и так долго писала альбом:

«Это не имеет ничего общего с записью. Я нашёл правильных людей и нашёл правильный лейбл. Когда мы с этим решили, все песни были готовы за год. И теперь мы тут, и новый диск выходит девятого марта».

О дебютном альбоме "Malleus Maleficarum":

«Это был наш первый настоящий альбом, мы были под некоторым влиянием трэша, когда SEPULTURA стала известной, и KREATOR и остальные группы, так что у нас очень тёплые воспоминания о той записи, хотя с того момента мы далеко продвинулись. Но сегодня на концерте (интервью брали перед шоу 12 февраля) мы сыграем четыре песни из него, и их по-прежнему сложно играть, потому что это высший трэшевый стандарт».

О том, находился ли он под влиянием трэша, создавая PESTILENCE:

«Да нет. Я не нахожусь ни под чьим влиянием. Я не слушаю металл. Конечно же в прошлом мы это делали. Вот почему, скажем так, "Malleus" и "Consuming [Impulse]" звучат похоже на определённые команды. Тогда мы находились под впечатлением DEATH, INFERNAL MAJESTY и всего такого. Но после этих двух альбомов мы не хотели больше идти этой дорогой и начали создавать собственный стиль. И как это получилось, твоя лирика больше базируется на реальности, на том, что сейчас происходит в мире. Это никак не поменялось, несмотря на то, что иногда мы затрагиваем религиозные и антитемы, против церкви и всё такое. Но мы не гор-команда, не из тех, кто поёт про кровищу и всё в таком ключе. Мы стараемся действовать более интеллигентно».

О важности "Consuming Impulse":

«Тогда мы впервые по-настоящему задумались о том, каким может быть PESTILENCE, и постарались найти свой стиль и звучание. Мы всегда хотели быть европейским ответом DEATH. Я думаю, что этот альбом задал для нас стандарты, несмотря на то, что тогда мы слушали много дэт-музыки, так что как такового своего стиля ещё не было. Этот путь ещё предстояло пройти, и наконец к "Testimony Of The Ancients", полагаю, что это наш самый успешный альбом, вот тогда мы и создали своё звучание, чем сейчас и занимаемся».

О запрете первоначального оформления "Testimony Of The Ancients":

«О, это был первый звоночек, когда мы подумали о Roadrunner Records: "Ну что за кучка идиотов". У нас была ещё одна обложка альбома, которая соответствовала стилю и соответствовала текстам и всему. "Consuming Impulse", я не понимаю, почему "Consuming Impulse" имеет какое-то отношение к муравьям. Они же ничего не истребляют, ну да ладно. Не понимаю. Они сказали мне, что оформление слишком брутальное для рядового американского рынка, но мы-то не парились по поводу какого-то там рынка, мы просто хотели делать хорошую музыку. Если его уберут из-за музыкальной или творческой целостности, то это имеет смысл, но тогда они просто отдалились от нас и у нас не было никакого общения, он просто был где-то в магазинах. Мы подумали: "Ого, как так-то? Просто убрать творческую составляющую из группы?"»

О влиянии "Consuming Impulse" на шведскую дэт-металл-сцену:

«Не думаю, что эти ребята делали что-то под влияниями нас или флоридского дэта. Думаю, они просто хотели самоидентификации и пришли к собственному напористому звучанию. Для них сработало. Это сработало для групп типа GRAVE. Мне по-прежнему нравятся их старые демо, старый GRAVE, ENTOMBED. Но по мере течения времени ты должен продолжать изучать и расширять собственное звучание. Но мы скорее ближе к флоридской сцене, потому что я считаю, что там группы высшего стандарта».



PESTILENCE




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

WarwikDallas
2 мар 2018, 14:25		Consuming Impulse шикарен, особенно инструментал во второй половине пластинки.
Testimony Of The Ancients вообще легенда.
Но мне больше по душе Сферы, фьюжн, корорый просто льется по венам.
А Патрик-то исхудал!

Lifestalker
2 мар 2018, 16:04		И правильно делает.


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