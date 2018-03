сегодня



Лидер PESTILENCE : «Да я вообще не слушаю металл» Недавно лидер PESTILENCE поговорил с Agoraphobic News — небольшие выдержки доступны ниже.



О новом альбоме:



«Новый материал, думаю, больше в духе PESTILENCE. Это не "часть вторая" чего-то, это как комбинация всего того, что было сделано в прошлом и, думаю, слегка упрощённого варианта. Так что он немного ушёл от прогрессивности последних двух альбомов, чуть более прямолинейный».



О том, почему группа развалилась в 2014-м, собралась в 2016-м и так долго писала альбом:



«Это не имеет ничего общего с записью. Я нашёл правильных людей и нашёл правильный лейбл. Когда мы с этим решили, все песни были готовы за год. И теперь мы тут, и новый диск выходит девятого марта».



О дебютном альбоме "Malleus Maleficarum":



«Это был наш первый настоящий альбом, мы были под некоторым влиянием трэша, когда SEPULTURA стала известной, и KREATOR и остальные группы, так что у нас очень тёплые воспоминания о той записи, хотя с того момента мы далеко продвинулись. Но сегодня на концерте (интервью брали перед шоу 12 февраля) мы сыграем четыре песни из него, и их по-прежнему сложно играть, потому что это высший трэшевый стандарт».



О том, находился ли он под влиянием трэша, создавая PESTILENCE:



«Да нет. Я не нахожусь ни под чьим влиянием. Я не слушаю металл. Конечно же в прошлом мы это делали. Вот почему, скажем так, "Malleus" и "Consuming [Impulse]" звучат похоже на определённые команды. Тогда мы находились под впечатлением DEATH, INFERNAL MAJESTY и всего такого. Но после этих двух альбомов мы не хотели больше идти этой дорогой и начали создавать собственный стиль. И как это получилось, твоя лирика больше базируется на реальности, на том, что сейчас происходит в мире. Это никак не поменялось, несмотря на то, что иногда мы затрагиваем религиозные и антитемы, против церкви и всё такое. Но мы не гор-команда, не из тех, кто поёт про кровищу и всё в таком ключе. Мы стараемся действовать более интеллигентно».



О важности "Consuming Impulse":



«Тогда мы впервые по-настоящему задумались о том, каким может быть PESTILENCE, и постарались найти свой стиль и звучание. Мы всегда хотели быть европейским ответом DEATH. Я думаю, что этот альбом задал для нас стандарты, несмотря на то, что тогда мы слушали много дэт-музыки, так что как такового своего стиля ещё не было. Этот путь ещё предстояло пройти, и наконец к "Testimony Of The Ancients", полагаю, что это наш самый успешный альбом, вот тогда мы и создали своё звучание, чем сейчас и занимаемся».



О запрете первоначального оформления "Testimony Of The Ancients":



«О, это был первый звоночек, когда мы подумали о Roadrunner Records: "Ну что за кучка идиотов". У нас была ещё одна обложка альбома, которая соответствовала стилю и соответствовала текстам и всему. "Consuming Impulse", я не понимаю, почему "Consuming Impulse" имеет какое-то отношение к муравьям. Они же ничего не истребляют, ну да ладно. Не понимаю. Они сказали мне, что оформление слишком брутальное для рядового американского рынка, но мы-то не парились по поводу какого-то там рынка, мы просто хотели делать хорошую музыку. Если его уберут из-за музыкальной или творческой целостности, то это имеет смысл, но тогда они просто отдалились от нас и у нас не было никакого общения, он просто был где-то в магазинах. Мы подумали: "Ого, как так-то? Просто убрать творческую составляющую из группы?"»



О влиянии "Consuming Impulse" на шведскую дэт-металл-сцену:



«Не думаю, что эти ребята делали что-то под влияниями нас или флоридского дэта. Думаю, они просто хотели самоидентификации и пришли к собственному напористому звучанию. Для них сработало. Это сработало для групп типа GRAVE. Мне по-прежнему нравятся их старые демо, старый GRAVE, ENTOMBED. Но по мере течения времени ты должен продолжать изучать и расширять собственное звучание. Но мы скорее ближе к флоридской сцене, потому что я считаю, что там группы высшего стандарта».















