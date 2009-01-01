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PESTILENCE сменили басиста PESTILENCE расстались с басистом Tilen'ом Hudrap'ом из-за «проблем с расписанием» — его заменит Edward Negrea (NECROVILE).



«Спасибо всем поклонникам по всему миру за ту невероятную поддержку, которую вы оказали мне в этом году! Это ценно куда больше, чем вы можете представить! Это был безумный год, та ещё поездочка с моими братьями по жизни — Patrick'ом, Calin'ом и Septimiu, наполненная отличными эмоциями и энергетикой.



Я невероятно горжусь тем фактом, что являюсь частью наследия дэт-металла в лице группы и играю рядом с одним из самых значимых изобретателей в экстремальном металле — Patrick'ом Mamelil'ом! Я буду помнить об этом всю жизнь!



Иногда жизнь предоставляет такие возможности, которым ты не можешь сказать "нет", и 2019 будет для меня очень занятым годом в других музыкальных начинаниях, что привело меня к наиболее сложному решению в моей жизни: я принял решение покинуть состав PESTILENCE, потому что и для группы предстоит крайне тяжёлый и насыщенный год. Весь тот опыт, что мы приобрели вместе, останется со мной навсегда, и я желаю моим братьям в PESTILENCE только успехов в будущем!»











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