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*Pestilence*



25 сен 2018 : 		 PESTILENCE сменили басиста

2 мар 2018 : 		 Лидер PESTILENCE: «Да я вообще не слушаю металл»

14 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

10 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

19 дек 2017 : 		 Новая песня PESTILENCE

16 ноя 2017 : 		 PESTILENCE сменили гитариста

20 окт 2017 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет весной

17 апр 2017 : 		 PESTILENCE наконец нашли постоянного басиста

15 апр 2017 : 		 PESTILENCE на HAMMERHEART RECORDS

23 фев 2017 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

8 окт 2016 : 		 PESTILENCE возвращаются!

17 окт 2015 : 		 Демо PESTILENCE выйдет в ноябре

18 июл 2014 : 		 Новый проект фронтмена PESTILENCE переименован

9 июл 2014 : 		 PATRICK MAMELI ушел из PESTILENCE

16 май 2014 : 		 Видео с выступления PESTILENCE

1 ноя 2013 : 		 Новая песня PESTILENCE

22 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PESTILENCE

11 сен 2013 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет в октябре

11 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома PESTILENCE

8 фев 2013 : 		 PESTILENCE на CANDLELIGHT RECORDS

4 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома PESTILENCE

3 окт 2012 : 		 PESTILENCE начнут запись нового альбома в феврале

28 июл 2012 : 		 Барабанщик PSYCROPTIC в PESTILENCE

23 фев 2012 : 		 PESTILENCE представляют новых басиста и ударника

21 июл 2011 : 		 Фронтмен PESTILENCE сказал, что у него не было намерения кого-либо обидеть

18 мар 2011 : 		 Новая песня PESTILENCE

3 мар 2011 : 		 Новая песня PESTILENCE

8 сен 2010 : 		 Видео с выступления PESTILENCE

28 май 2010 : 		 Новости от PESTILENCE

11 май 2010 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

4 апр 2010 : 		 Репетиционная версия новой песни PESTILENCE

18 дек 2009 : 		 PESTILENCE нашли нового барабанщика

4 дек 2009 : 		 PESTILENCE ищут нового барабанщика

11 сен 2009 : 		 Лидер PESTILENCE начал работу над новым материалом

21 апр 2009 : 		 Новое видео PESTILENCE

3 мар 2009 : 		 Еще одна песня PESTILENCE

8 янв 2009 : 		 Новая песня от PESTILENCE

26 сен 2008 : 		 PESTILENCE отправятся в студию в октябре

29 апр 2008 : 		 Альбом PESTILENCE "Malleus Malficarum" будет переиздан

4 мар 2008 : 		 Воскресшие PESTILENCE объявили название нового альбома

19 янв 2008 : 		 PESTILENCE возродились

7 ноя 2006 : 		 Подробности о переизданном альбоме PESTILENCE "Mind Reflections"

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PESTILENCE сменили басиста

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PESTILENCE расстались с басистом Tilen'ом Hudrap'ом из-за «проблем с расписанием» — его заменит Edward Negrea (NECROVILE).

«Спасибо всем поклонникам по всему миру за ту невероятную поддержку, которую вы оказали мне в этом году! Это ценно куда больше, чем вы можете представить! Это был безумный год, та ещё поездочка с моими братьями по жизни — Patrick'ом, Calin'ом и Septimiu, наполненная отличными эмоциями и энергетикой.

Я невероятно горжусь тем фактом, что являюсь частью наследия дэт-металла в лице группы и играю рядом с одним из самых значимых изобретателей в экстремальном металле — Patrick'ом Mamelil'ом! Я буду помнить об этом всю жизнь!

Иногда жизнь предоставляет такие возможности, которым ты не можешь сказать "нет", и 2019 будет для меня очень занятым годом в других музыкальных начинаниях, что привело меня к наиболее сложному решению в моей жизни: я принял решение покинуть состав PESTILENCE, потому что и для группы предстоит крайне тяжёлый и насыщенный год. Весь тот опыт, что мы приобрели вместе, останется со мной навсегда, и я желаю моим братьям в PESTILENCE только успехов в будущем!»



PESTILENCE Parts Ways With Bassist, Announces Replacement



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