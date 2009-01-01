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*Pestilence*



14 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

10 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

19 дек 2017 : 		 Новая песня PESTILENCE

16 ноя 2017 : 		 PESTILENCE сменили гитариста

20 окт 2017 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет весной

17 апр 2017 : 		 PESTILENCE наконец нашли постоянного басиста

15 апр 2017 : 		 PESTILENCE на HAMMERHEART RECORDS

23 фев 2017 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

8 окт 2016 : 		 PESTILENCE возвращаются!

17 окт 2015 : 		 Демо PESTILENCE выйдет в ноябре

18 июл 2014 : 		 Новый проект фронтмена PESTILENCE переименован

9 июл 2014 : 		 PATRICK MAMELI ушел из PESTILENCE

16 май 2014 : 		 Видео с выступления PESTILENCE

1 ноя 2013 : 		 Новая песня PESTILENCE

22 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PESTILENCE

11 сен 2013 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет в октябре

11 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома PESTILENCE

8 фев 2013 : 		 PESTILENCE на CANDLELIGHT RECORDS

4 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома PESTILENCE

3 окт 2012 : 		 PESTILENCE начнут запись нового альбома в феврале

28 июл 2012 : 		 Барабанщик PSYCROPTIC в PESTILENCE

23 фев 2012 : 		 PESTILENCE представляют новых басиста и ударника

21 июл 2011 : 		 Фронтмен PESTILENCE сказал, что у него не было намерения кого-либо обидеть

18 мар 2011 : 		 Новая песня PESTILENCE

3 мар 2011 : 		 Новая песня PESTILENCE

8 сен 2010 : 		 Видео с выступления PESTILENCE

28 май 2010 : 		 Новости от PESTILENCE

11 май 2010 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

4 апр 2010 : 		 Репетиционная версия новой песни PESTILENCE

18 дек 2009 : 		 PESTILENCE нашли нового барабанщика

4 дек 2009 : 		 PESTILENCE ищут нового барабанщика

11 сен 2009 : 		 Лидер PESTILENCE начал работу над новым материалом

21 апр 2009 : 		 Новое видео PESTILENCE

3 мар 2009 : 		 Еще одна песня PESTILENCE

8 янв 2009 : 		 Новая песня от PESTILENCE

26 сен 2008 : 		 PESTILENCE отправятся в студию в октябре

29 апр 2008 : 		 Альбом PESTILENCE "Malleus Malficarum" будет переиздан

4 мар 2008 : 		 Воскресшие PESTILENCE объявили название нового альбома

19 янв 2008 : 		 PESTILENCE возродились

7 ноя 2006 : 		 Подробности о переизданном альбоме PESTILENCE "Mind Reflections"

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|||| 14 янв 2018

Новая песня PESTILENCE

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"Non Physical Existent", новая песня группы PESTILENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hadeon", выход которого запланирован на март. Обложку для диска создал Michal "Xaay" Loranc (BEHEMOTH, NILE, EVOCATION, VADER, NECROPHAGIST):

01. Unholy Transcript
02. Non Physical Existent
03. Multi Dimensional
04. Oversoul
05. Materialization
06. Astral Projection
07. Discarnate Entity
08. Subvisions
09. Manifestations
10. Timeless
11. Ultra Demons
12. Layers Of Reality
13. Electro Magnetic





Listen To New PESTILENCE Song 'Non Physical Existent'






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Guerrero
14 янв 2018, 21:50		Олдскул \m/

Frostauskas
14 янв 2018, 22:10		Поддерживаю. Альбом, судя по всему, должен быть если не Бомбой, то выше среднего точно.

rassol
14 янв 2018, 22:47		Не бомба. Альбом уже пару недель точно по интернетам гуляет. В паршивом качестве, конечно.


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