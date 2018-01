14 янв 2018



Новая песня PESTILENCE "Non Physical Existent", новая песня группы PESTILENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hadeon", выход которого запланирован на март. Обложку для диска создал Michal "Xaay" Loranc (BEHEMOTH, NILE, EVOCATION, VADER, NECROPHAGIST):



01. Unholy Transcript

02. Non Physical Existent

03. Multi Dimensional

04. Oversoul

05. Materialization

06. Astral Projection

07. Discarnate Entity

08. Subvisions

09. Manifestations

10. Timeless

11. Ultra Demons

12. Layers Of Reality

13. Electro Magnetic























