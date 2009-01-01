Новая песня PESTILENCE

"Non Physical Existent", новая песня группы PESTILENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hadeon", выход которого запланирован на март. Обложку для диска создал Michal "Xaay" Loranc (BEHEMOTH, NILE, EVOCATION, VADER, NECROPHAGIST):
01. Unholy Transcript
02. Non Physical Existent
03. Multi Dimensional
04. Oversoul
05. Materialization
06. Astral Projection
07. Discarnate Entity
08. Subvisions
09. Manifestations
10. Timeless
11. Ultra Demons
12. Layers Of Reality
13. Electro Magnetic
Guerrero
Frostauskas
rassol
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).