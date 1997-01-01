Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [61]
*Новый трек MORBID ANGEL [54]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [47]
*Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой» [27]
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [24]
*
[= ||| все новости группы



*On Thorns I Lay*



7 дек 2017 : 		 ON THORNS I LAY подписали контракт с Alone Records

30 июл 2015 : 		 Новое видео ON THORNS I LAY

| - |
|||| сегодня

ON THORNS I LAY подписали контракт с Alone Records

*
zoom
*
* *
Alone Records объявили о подписании контракта с греческой группой ON THORNS I LAY. Коллектив недавно закончил запись своего восьмого альбома, получившего название "Aegean Sorrow". Диск был записан в Devasoundz Studios (Rotting Christ, Septic Flesh) вместе с продюсером Fotis'ом Benardo, а сведение и мастеринг выполнил Dan Swanö в студии Unisound AB. Альбом должен увидеть свет в марте 2018 года — CD будет выпущен на Alone Records, а виниловая версия выйдет на The Vinyl Division.

GreeceвЂ™s ON THORNS I LAY Sign With Alone Records



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 213

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом