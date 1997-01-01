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ON THORNS I LAY подписали контракт с Alone Records
Alone Records объявили о подписании контракта с греческой группой ON THORNS I LAY. Коллектив недавно закончил запись своего восьмого альбома, получившего название "Aegean Sorrow". Диск был записан в Devasoundz Studios (Rotting Christ, Septic Flesh) вместе с продюсером Fotis'ом Benardo, а сведение и мастеринг выполнил Dan Swanö в студии Unisound AB. Альбом должен увидеть свет в марте 2018 года — CD будет выпущен на Alone Records, а виниловая версия выйдет на The Vinyl Division. |
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