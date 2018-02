сегодня



Новое видео ON THORNS I LAY "Erevos", новое видео группы ON THORNS I LAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Aegean Sorrow, выходящего 12 марта:



“Intro”

“Aegean Sorrow”

“Erevos”

“In Emerald Eyes”

“Olethros Part I”

“Olethros Part II”

“The Final Truth”

“A Sign Of Sadness”

“Skotos”















+0 -0









просмотров: 148