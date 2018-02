1 фев 2018



Новая песня ON THORNS I LAY "Olethros Part II", новая песня группы ON THORNS I LAY, доступна для прослушивания ниже. Она взята из выходящего 12 марта на Alone Records альбома "Aegean Sorrow":



“Intro”

“Aegean Sorrow”

“Erevos”

“In Emerald Eyes”

“Olethros Part I”

“Olethros Part II”

“The Final Truth”

“A Sign Of Sadness”

“Skotos”













просмотров: 343