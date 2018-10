сегодня



Видео с текстом от ON THORNS I LAY Новое видео с текстом от ON THORNS I LAY на песню "In Emerald Eyes", которая вошла в выпущенный в марте альбом "Aegean Sorrow", доступно ниже. Над видео работал греческий дизайнер Manthos Stergiou.



















+0 -1









просмотров: 268