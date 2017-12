все новости группы







Thy Antichrist







15 дек 2017 : Тизер нового альбома THY ANTICHRIST



сегодня



Тизер нового альбома THY ANTICHRIST THY ANTICHRIST опубликовали трейлер к новому альбому "Wrath Of The Beast", выход которого намечен на Napalm Records:



"Desolation"

"Metal To The Bone"

"The Great Beast"

"A World Burnt To Ashes"

"No Place Like Hell"

"Nightmares"

"Crown Of Lies"

"Skeletons Of Disgrace"

"Walking Through The Soul"

"The Last Breath" - Instrumental Outro











+0 -0









просмотров: 135