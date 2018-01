13 янв 2018



Видео с текстом от THY ANTICHRIST THY ANTICHRIST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Metal To The Bone", которая взята из выходящего 23 февраля на Napalm Records альбома "Wrath Of The Beast":



"Desolation"

"Metal To The Bone"

"The Great Beast"

"A World Burnt To Ashes"

"No Place Like Hell"

"Nightmares"

"Crown Of Lies"

"Skeletons Of Disgrace"

"Walking Through The Soul"

"The Last Breath" - Instrumental Outro













