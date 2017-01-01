Видео с текстом от THY ANTICHRIST

THY ANTICHRIST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Metal To The Bone", которая взята из выходящего 23 февраля на Napalm Records альбома "Wrath Of The Beast":
"Desolation"
"Metal To The Bone"
"The Great Beast"
"A World Burnt To Ashes"
"No Place Like Hell"
"Nightmares"
"Crown Of Lies"
"Skeletons Of Disgrace"
"Walking Through The Soul"
"The Last Breath" - Instrumental Outro
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