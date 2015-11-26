Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 41
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 40
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 37
*Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT 33
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл» 23
[= ||| все новости группы



*

Demon Hunter

*



14 дек 2018 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

3 дек 2018 : 		 DEMON HUNTER выпустят сразу два альбома

1 апр 2017 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER доступен для прослушивания

11 мар 2017 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

18 фев 2017 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

2 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEMON HUNTER

10 дек 2016 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

15 сен 2016 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER выйдет весной

29 янв 2015 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

11 апр 2014 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

5 мар 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

26 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

14 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

11 фев 2014 : 		 Обложка нового альбома DEMON HUNTER

15 фев 2013 : 		 DEMON HUNTER: «Мы и не знали, что нашу музыку используют для пыток»

22 окт 2012 : 		 Качественная съёмка концерта DEMON HUNTER

6 авг 2012 : 		 Видео с выступления DEMON HUNTER

2 авг 2012 : 		 Вокалист NIGHTRAGE присоединился на сцене к DEMON HUNTER

11 июл 2012 : 		 'True Defiance' DEMON HUNTER выйдет на виниле

10 апр 2012 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

27 мар 2012 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

21 мар 2012 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

14 мар 2012 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

13 мар 2012 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

7 мар 2012 : 		 Трейлер к бонус-DVD от DEMON HUNTER

1 мар 2012 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новая песня DEMON HUNTER



*
zoom
*
* *
Христианская группа DEMON HUNTER первого марта выпустит сразу два альбома, "War" и "Peace".

Трек-лист "War":

01. Cut To Live

02. On My Side

03. Close Enough

04. Unbound

05. Grey Matter

06. The Negative

07. Ash

08. No Place For You Here

09. Leave Me Alone

10. Lesser Gods

Трек-лист "Peace":

1. More Than Bones

02. I Don't Believe You

03. Loneliness

04. Peace

05. When The Devil Come

06. Time Only Takes

07. Two Ways

08. Rescue Myself

09. Bet My Life

10. Fear Is Not My Guide

Композиция "On My Side" доступна для прослушивания.



Listen To New DEMON HUNTER Songs 'On My Side' And 'Peace'








Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 421

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Delain Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом