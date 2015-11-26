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все новости группы
Demon Hunter
США
Metal Core
http://www.demonhunter.net
Myspace:
http://www.myspace.com/demonhunter
Facebook:
https://www.facebook.com/demonhunter/
25 фев 2019
:
Новое видео DEMON HUNTER
18 янв 2019
:
Новые песни DEMON HUNTER
14 дек 2018
:
Новая песня DEMON HUNTER
3 дек 2018
:
DEMON HUNTER выпустят сразу два альбома
1 апр 2017
:
Новый альбом DEMON HUNTER доступен для прослушивания
11 мар 2017
:
Новая песня DEMON HUNTER
18 фев 2017
:
Новое видео DEMON HUNTER
2 фев 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома DEMON HUNTER
10 дек 2016
:
Видео с текстом от DEMON HUNTER
15 сен 2016
:
Новый альбом DEMON HUNTER выйдет весной
29 янв 2015
:
Новое видео DEMON HUNTER
11 апр 2014
:
Новое видео DEMON HUNTER
5 мар 2014
:
Видео с текстом от DEMON HUNTER
26 фев 2014
:
Видео с текстом от DEMON HUNTER
14 фев 2014
:
Видео с текстом от DEMON HUNTER
11 фев 2014
:
Обложка нового альбома DEMON HUNTER
15 фев 2013
:
DEMON HUNTER: «Мы и не знали, что нашу музыку используют для пыток»
22 окт 2012
:
Качественная съёмка концерта DEMON HUNTER
6 авг 2012
:
Видео с выступления DEMON HUNTER
2 авг 2012
:
Вокалист NIGHTRAGE присоединился на сцене к DEMON HUNTER
11 июл 2012
:
'True Defiance' DEMON HUNTER выйдет на виниле
10 апр 2012
:
Новая песня DEMON HUNTER
27 мар 2012
:
Видео с текстом от DEMON HUNTER
21 мар 2012
:
Новое видео DEMON HUNTER
14 мар 2012
:
Видео с текстом от DEMON HUNTER
13 мар 2012
:
Новая песня DEMON HUNTER
7 мар 2012
:
Трейлер к бонус-DVD от DEMON HUNTER
1 мар 2012
:
Видео с текстом от DEMON HUNTER
28 фев 2012
:
Новая песня DEMON HUNTER
8 фев 2012
:
Новый альбом DEMON HUNTER выйдет в апреле
6 янв 2012
:
DEMON HUNTER: новый альбом, новый гитарист
7 дек 2011
:
Гитарист DEMON HUNTER покинул коллектив
29 ноя 2011
:
Новое видео DEMON HUNTER
11 сен 2011
:
Рождественская песня DEMON HUNTER
2 авг 2011
:
DEMON HUNTER отправятся в студию в ноябре
18 ноя 2010
:
Новая песня DEMON HUNTER
10 мар 2010
:
Бонус-треки нового альбома DEMON HUNTER в сети
8 мар 2010
:
Новый альбом DEMON HUNTER доступен для прослушивания
3 мар 2010
:
Новое видео DEMON HUNTER
2 мар 2010
:
Новая песня DEMON HUNTER
10 фев 2010
:
Еще одна новая песня DEMON HUNTER
3 фев 2010
:
Новая песня DEMON HUNTER
28 янв 2010
:
Обложка нового альбома DEMON HUNTER
27 янв 2010
:
Трек-лист нового альбома DEMON HUNTER
8 янв 2010
:
Новый альбом DEMON HUNTER выйдет в марте
19 сен 2008
:
DEMON HUNTER выпускают DVD
25 фев 2019
Новое видео
DEMON HUNTER
Христианская группа DEMON HUNTER первого марта выпустит сразу два альбома, "War" и "Peace".
Трек-лист "War":
01. Cut To Live
02. On My Side
03. Close Enough
04. Unbound
05. Grey Matter
06. The Negative
07. Ash
08. No Place For You Here
09. Leave Me Alone
10. Lesser Gods
Трек-лист "Peace":
1. More Than Bones
02. I Don't Believe You
03. Loneliness
04. Peace
05. When The Devil Come
06. Time Only Takes
07. Two Ways
08. Rescue Myself
09. Bet My Life
10. Fear Is Not My Guide
Видео на песню "On My Side" доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).