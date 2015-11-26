Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 78
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 31
*Новая песня DEVIN TOWNSEND 25
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 22
*BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDE... 20
[= ||| все новости группы



*

Demon Hunter

*



25 фев 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

18 янв 2019 : 		 Новые песни DEMON HUNTER

14 дек 2018 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

3 дек 2018 : 		 DEMON HUNTER выпустят сразу два альбома

1 апр 2017 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER доступен для прослушивания

11 мар 2017 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

18 фев 2017 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

2 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEMON HUNTER

10 дек 2016 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

15 сен 2016 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER выйдет весной

29 янв 2015 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

11 апр 2014 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

5 мар 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

26 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

14 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

11 фев 2014 : 		 Обложка нового альбома DEMON HUNTER

15 фев 2013 : 		 DEMON HUNTER: «Мы и не знали, что нашу музыку используют для пыток»

22 окт 2012 : 		 Качественная съёмка концерта DEMON HUNTER

6 авг 2012 : 		 Видео с выступления DEMON HUNTER

2 авг 2012 : 		 Вокалист NIGHTRAGE присоединился на сцене к DEMON HUNTER

11 июл 2012 : 		 'True Defiance' DEMON HUNTER выйдет на виниле

10 апр 2012 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

27 мар 2012 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

21 мар 2012 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

14 мар 2012 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

13 мар 2012 : 		 Новая песня DEMON HUNTER
Показать далее
| - |
|||| 25 фев 2019

Новое видео DEMON HUNTER



*
zoom
*
* *
Христианская группа DEMON HUNTER первого марта выпустит сразу два альбома, "War" и "Peace".

Трек-лист "War":

01. Cut To Live

02. On My Side

03. Close Enough

04. Unbound

05. Grey Matter

06. The Negative

07. Ash

08. No Place For You Here

09. Leave Me Alone

10. Lesser Gods

Трек-лист "Peace":

1. More Than Bones

02. I Don't Believe You

03. Loneliness

04. Peace

05. When The Devil Come

06. Time Only Takes

07. Two Ways

08. Rescue Myself

09. Bet My Life

10. Fear Is Not My Guide

Видео на песню "On My Side" доступно для просмотра ниже.



DEMON HUNTER: 'On My Side' Video Released




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 156

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Merzbow Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом