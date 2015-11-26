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Demon Hunter

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17 ноя 2020 : 		 DEMON HUNTER выпускают акустический альбом

18 сен 2020 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

25 июл 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

21 май 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

1 мар 2019 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

25 фев 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

18 янв 2019 : 		 Новые песни DEMON HUNTER

14 дек 2018 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

3 дек 2018 : 		 DEMON HUNTER выпустят сразу два альбома

1 апр 2017 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER доступен для прослушивания

11 мар 2017 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

18 фев 2017 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

2 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEMON HUNTER

10 дек 2016 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

15 сен 2016 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER выйдет весной

29 янв 2015 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

11 апр 2014 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

5 мар 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

26 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

14 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

11 фев 2014 : 		 Обложка нового альбома DEMON HUNTER

15 фев 2013 : 		 DEMON HUNTER: «Мы и не знали, что нашу музыку используют для пыток»

22 окт 2012 : 		 Качественная съёмка концерта DEMON HUNTER

6 авг 2012 : 		 Видео с выступления DEMON HUNTER

2 авг 2012 : 		 Вокалист NIGHTRAGE присоединился на сцене к DEMON HUNTER

11 июл 2012 : 		 'True Defiance' DEMON HUNTER выйдет на виниле
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|||| сегодня

DEMON HUNTER выпускают акустический альбом



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DEMON HUNTER выпустят акустическую пластинку, получившую название "Songs Of Death And Resurrection", пятого марта на Solid State Records. За оформление отвечал Eliran Kantor, работавший с HATEBREED, SOULFLY, TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM и другими, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. My Throat Is An Open Grave (Resurrected)

02. Dead Flowers (Resurrected)

03. The Heart Of A Graveyard (Resurrected)

04. Praise The Void (Resurrected)

05. Blood In The Tears (Resurrected)

06. Loneliness (Resurrected)

07. I Will Fail You (Resurrected)

08. I Am A Stone (Resurrected)

09. Deteriorate (Resurrected)

10. Carry Me Down (Resurrected)

11. The Tide Began To Rise (Resurrected)

12. My Heartstrings Come Undone (Resurrected)

20 ноября коллектив планирует отыграть целиком этот диск в рамках специального онлайн-концерта.

DEMON HUNTER To Release




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