4 июл 2022



Вокалист EVERGREY в новом треке DEMON HUNTER



"Silence The World", новая песня группы DEMON HUNTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Exile", выход которого запланирован на 9 сентября на Weapons MFG.







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