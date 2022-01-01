Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 34
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского... 7
*MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом 7
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 7
*TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала» 6
*Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью 6
*JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 34
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского... 7
[= ||| все новости группы



*

Demon Hunter

*



4 июл 2022 : 		 Вокалист EVERGREY в новом треке DEMON HUNTER

5 июн 2022 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

16 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST на новом альбоме DEMON HUNTER

18 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DEMON HUNTER

17 ноя 2020 : 		 DEMON HUNTER выпускают акустический альбом

18 сен 2020 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

25 июл 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

21 май 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

1 мар 2019 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

25 фев 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

18 янв 2019 : 		 Новые песни DEMON HUNTER

14 дек 2018 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

3 дек 2018 : 		 DEMON HUNTER выпустят сразу два альбома

1 апр 2017 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER доступен для прослушивания

11 мар 2017 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

18 фев 2017 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

2 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEMON HUNTER

10 дек 2016 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

15 сен 2016 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER выйдет весной

29 янв 2015 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

11 апр 2014 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

5 мар 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

26 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

14 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

11 фев 2014 : 		 Обложка нового альбома DEMON HUNTER

15 фев 2013 : 		 DEMON HUNTER: «Мы и не знали, что нашу музыку используют для пыток»
Показать далее
| - |

|||| 4 июл 2022

Вокалист EVERGREY в новом треке DEMON HUNTER



zoom
"Silence The World", новая песня группы DEMON HUNTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Exile", выход которого запланирован на 9 сентября на Weapons MFG.




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 198

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом