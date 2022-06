сегодня



Новое видео DEMON HUNTER



"Freedom Is Dead", новое видео группы DEMON HUNTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Exile", выходящего девятого сентября.



Трек-лист:



01. Defense Mechanism (ft. Max Cavalera)

02. Master

03. Silence The World (ft. Tom S. Englund)

04. Heaven Don't Cry

05. Another Place

06. Freedom Is Dead

07. Praise The Void

08. Revolutions

09. Chemicals

10. Godless (ft. Richie Faulkner)

11. Devotion

12. Along The Way







+0 -0



просмотров: 73