Новая песня DEMON HUNTER



Христианская группа DEMON HUNTER первого марта выпустит сразу два альбома, "War" и "Peace".



Трек-лист "War":



01. Cut To Live



02. On My Side



03. Close Enough



04. Unbound



05. Grey Matter



06. The Negative



07. Ash



08. No Place For You Here



09. Leave Me Alone



10. Lesser Gods



Трек-лист "Peace":



1. More Than Bones



02. I Don't Believe You



03. Loneliness



04. Peace



05. When The Devil Come



06. Time Only Takes



07. Two Ways



08. Rescue Myself



09. Bet My Life



10. Fear Is Not My Guide



Композиция "Ash" доступна для прослушивания.















