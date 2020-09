сегодня



Новое видео DEMON HUNTER



"Lesser Gods", новое видео группы DEMON HUNTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "War", выпущенного в марте прошлого года.



Трек-лист "War":



01. Cut To Live



02. On My Side



03. Close Enough



04. Unbound



05. Grey Matter



06. The Negative



07. Ash



08. No Place For You Here



09. Leave Me Alone



10. Lesser Gods













