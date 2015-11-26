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Demon Hunter

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18 сен 2020 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

25 июл 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

21 май 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

1 мар 2019 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

25 фев 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

18 янв 2019 : 		 Новые песни DEMON HUNTER

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3 дек 2018 : 		 DEMON HUNTER выпустят сразу два альбома

1 апр 2017 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER доступен для прослушивания

11 мар 2017 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

18 фев 2017 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

2 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEMON HUNTER

10 дек 2016 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

15 сен 2016 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER выйдет весной

29 янв 2015 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

11 апр 2014 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

5 мар 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

26 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

14 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

11 фев 2014 : 		 Обложка нового альбома DEMON HUNTER

15 фев 2013 : 		 DEMON HUNTER: «Мы и не знали, что нашу музыку используют для пыток»

22 окт 2012 : 		 Качественная съёмка концерта DEMON HUNTER

6 авг 2012 : 		 Видео с выступления DEMON HUNTER

2 авг 2012 : 		 Вокалист NIGHTRAGE присоединился на сцене к DEMON HUNTER

11 июл 2012 : 		 'True Defiance' DEMON HUNTER выйдет на виниле

10 апр 2012 : 		 Новая песня DEMON HUNTER
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Новое видео DEMON HUNTER



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"Lesser Gods", новое видео группы DEMON HUNTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "War", выпущенного в марте прошлого года.

Трек-лист "War":

01. Cut To Live

02. On My Side

03. Close Enough

04. Unbound

05. Grey Matter

06. The Negative

07. Ash

08. No Place For You Here

09. Leave Me Alone

10. Lesser Gods

DEMON HUNTER Releases Music Video For





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