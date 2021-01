сегодня



Фрагмент нового релиза DEMON HUNTER



DEMON HUNTER выпустят акустическую пластинку, получившую название "Songs Of Death And Resurrection", пятого марта на Solid State Records. За оформление отвечал Eliran Kantor, работавший с HATEBREED, SOULFLY, TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM и другими, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. My Throat Is An Open Grave (Resurrected)



02. Dead Flowers (Resurrected)



03. The Heart Of A Graveyard (Resurrected)



04. Praise The Void (Resurrected)



05. Blood In The Tears (Resurrected)



06. Loneliness (Resurrected)



07. I Will Fail You (Resurrected)



08. I Am A Stone (Resurrected)



09. Deteriorate (Resurrected)



10. Carry Me Down (Resurrected)



11. The Tide Began To Rise (Resurrected)



12. My Heartstrings Come Undone (Resurrected)



Фрагмент из этого релиза, композиция "I Will Fail You", доступна для прослушивания ниже.



















