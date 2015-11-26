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The Dillinger Escape Plan

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12 янв 2019 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает книгу

9 авг 2017 : 		 Финал для THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 фев 2017 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN отменили выступления в Европе

13 фев 2017 : 		 13 человек пострадали из-за аварии автобуса THE DILLINGER ESCAPE PLAN

14 сен 2016 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

9 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни THE DILLINGER ESCAPE PLAN

6 авг 2016 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN берут паузу

1 авг 2016 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

29 июл 2016 : 		 Новый альбом THE DILLINGER ESCAPE PLAN выйдет осенью

11 май 2016 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN нашли лейбл

16 фев 2016 : 		 Трейлер винилового переиздания THE DILLINGER ESCAPE PLAN

2 дек 2015 : 		 Новое видео THE BLACK QUEEN

7 окт 2015 : 		 Первые альбомы THE DILLINGER ESCAPE PLAN выйдут на виниле

20 июл 2015 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN начнут запись в ноябре

16 июн 2015 : 		 Новое видео проекта вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

4 окт 2014 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN & JARREN BENTON: видео

27 авг 2014 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN записали трек с рэппером

12 апр 2014 : 		 Новое видео THE DILLINGER ESCAPE PLAN

4 апр 2014 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN представили новую песню

26 мар 2014 : 		 Обложка нового сингла THE DILLINGER ESCAPE PLAN

12 мар 2014 : 		 Видео полного выступления THE DILLINGER ESCAPE PLAN

20 июн 2013 : 		 Новое видео THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 май 2013 : 		 Новый альбом THE DILLINGER ESCAPE PLAN доступен для прослушивания

9 май 2013 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

7 май 2013 : 		 Видео с текстом от THE DILLINGER ESCAPE PLAN

4 май 2013 : 		 Вокалист DEFTONES выступил с THE DILLINGER ESCAPE PLAN
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Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает книгу



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Вокалист и автор музыки THE DILLINGER ESCAPE PLAN и THE BLACK QUEEN, Greg Puciato выпустит свою первую книгу, "Separate The Dawn", сборник лирики и фотографий, созданных в последние полтора года существования THE DILLINGER ESCAPE PLAN, двенадцатого февраля на Federal Prisoner.



THE DILLINGER ESCAPE PLAN's GREG PUCIATO To Release Debut Book, 'Separate The Dawn', In February




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