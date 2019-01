сегодня



Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает книгу



Вокалист и автор музыки THE DILLINGER ESCAPE PLAN и THE BLACK QUEEN, Greg Puciato выпустит свою первую книгу, "Separate The Dawn", сборник лирики и фотографий, созданных в последние полтора года существования THE DILLINGER ESCAPE PLAN, двенадцатого февраля на Federal Prisoner.















