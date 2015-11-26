Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает книгу
Вокалист и автор музыки THE DILLINGER ESCAPE PLAN и THE BLACK QUEEN, Greg Puciato выпустит свою первую книгу, "Separate The Dawn", сборник лирики и фотографий, созданных в последние полтора года существования THE DILLINGER ESCAPE PLAN, двенадцатого февраля на Federal Prisoner.
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