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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
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The Dillinger Escape Plan

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27 май 2024 : 		 GREG PUCIATO о будущих концертах THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 дек 2023 : 		 DIMITRI MINAKAKIS выступит с THE DILLINGER ESCAPE PLAN

22 дек 2022 : 		 Концертный альбом вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN доступен для прослушивания

14 дек 2022 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает концертный альбом

16 май 2022 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

23 фев 2022 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает альбом

5 фев 2022 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

9 дек 2021 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпустит альбом в 2022

17 окт 2021 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускают NFT

7 янв 2021 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 окт 2020 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN снялся в фильме

6 окт 2020 : 		 Новый альбом вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

30 авг 2020 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

31 июл 2020 : 		 Новая песня вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

11 июл 2020 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

19 май 2020 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN планирует сольную работу

7 янв 2020 : 		 Оригинальные участники THE DILLINGER ESCAPE PLAN основали новый проект

12 янв 2019 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает книгу

9 авг 2017 : 		 Финал для THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 фев 2017 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN отменили выступления в Европе

13 фев 2017 : 		 13 человек пострадали из-за аварии автобуса THE DILLINGER ESCAPE PLAN

14 сен 2016 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

9 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни THE DILLINGER ESCAPE PLAN

6 авг 2016 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN берут паузу

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29 июл 2016 : 		 Новый альбом THE DILLINGER ESCAPE PLAN выйдет осенью
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GREG PUCIATO о будущих концертах THE DILLINGER ESCAPE PLAN



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GREG PUCIATO в недавнем интервью обсудил несколько ближайших выступлений THE DILLINGER ESCAPE PLAN:

«Меня это совершенно не беспокоит. Когда люди спрашивают меня об этом, как будто я должен быть расстроен, я отвечаю, что с чего бы мне быть обеспокоенным? Я не участвовал в записи. По мне, если бы группа все еще была группой, и кто-нибудь из этих парней, Benoit [rhythm guitar], [Chris] Pennie [drums] и Adam [Doll, bass] не принимали бы участия в концертах, будут участвовать в концертах... и если бы Dimitri и Ben сказали: "Эй, мы хотим сделать несколько концертов по "Calculating Infinity", ты как?" И я ответил бы им "Нет!". Потому что в этом нет никакой логики. Меня не было на записи.

Так что я надеюсь, что они будут дико успешны, и я надеюсь, что это принесет им много пользы — я надеюсь, что это поможет им чувствовать себя хорошо в личном плане, этим двоим. Потому что, конечно, Liam'a и Billy не было на этой пластинке, но то, что произошло с ними до моего прихода, я не думаю, что там получился полноценный результат. Это не было нормальным завершением. Это не совсем соответствовало условиям всех участников. Поэтому я полагаю, что они могут вернуться, отыграть концерты и отпраздновать то, что, несомненно, является охренительной пластинкой, изменившей жанр, и многие группы не существовали бы, если бы не она. Они должны играть везде. Они должны приехать в Лондон, они должны играть на фестивалях, они должны это сделать. Как я уже сказал, я двумя руками за!»




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