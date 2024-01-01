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GREG PUCIATO о будущих концертах THE DILLINGER ESCAPE PLAN



GREG PUCIATO в недавнем интервью обсудил несколько ближайших выступлений THE DILLINGER ESCAPE PLAN:



«Меня это совершенно не беспокоит. Когда люди спрашивают меня об этом, как будто я должен быть расстроен, я отвечаю, что с чего бы мне быть обеспокоенным? Я не участвовал в записи. По мне, если бы группа все еще была группой, и кто-нибудь из этих парней, Benoit [rhythm guitar], [Chris] Pennie [drums] и Adam [Doll, bass] не принимали бы участия в концертах, будут участвовать в концертах... и если бы Dimitri и Ben сказали: "Эй, мы хотим сделать несколько концертов по "Calculating Infinity", ты как?" И я ответил бы им "Нет!". Потому что в этом нет никакой логики. Меня не было на записи.



Так что я надеюсь, что они будут дико успешны, и я надеюсь, что это принесет им много пользы — я надеюсь, что это поможет им чувствовать себя хорошо в личном плане, этим двоим. Потому что, конечно, Liam'a и Billy не было на этой пластинке, но то, что произошло с ними до моего прихода, я не думаю, что там получился полноценный результат. Это не было нормальным завершением. Это не совсем соответствовало условиям всех участников. Поэтому я полагаю, что они могут вернуться, отыграть концерты и отпраздновать то, что, несомненно, является охренительной пластинкой, изменившей жанр, и многие группы не существовали бы, если бы не она. Они должны играть везде. Они должны приехать в Лондон, они должны играть на фестивалях, они должны это сделать. Как я уже сказал, я двумя руками за!»







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