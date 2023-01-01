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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 32
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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The Dillinger Escape Plan

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13 дек 2023 : 		 DIMITRI MINAKAKIS выступит с THE DILLINGER ESCAPE PLAN

22 дек 2022 : 		 Концертный альбом вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN доступен для прослушивания

14 дек 2022 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает концертный альбом

16 май 2022 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

23 фев 2022 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает альбом

5 фев 2022 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

9 дек 2021 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпустит альбом в 2022

17 окт 2021 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускают NFT

7 янв 2021 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 окт 2020 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN снялся в фильме

6 окт 2020 : 		 Новый альбом вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

30 авг 2020 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

31 июл 2020 : 		 Новая песня вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

11 июл 2020 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

19 май 2020 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN планирует сольную работу

7 янв 2020 : 		 Оригинальные участники THE DILLINGER ESCAPE PLAN основали новый проект

12 янв 2019 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает книгу

9 авг 2017 : 		 Финал для THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 фев 2017 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN отменили выступления в Европе

13 фев 2017 : 		 13 человек пострадали из-за аварии автобуса THE DILLINGER ESCAPE PLAN

14 сен 2016 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

9 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни THE DILLINGER ESCAPE PLAN

6 авг 2016 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN берут паузу

1 авг 2016 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

29 июл 2016 : 		 Новый альбом THE DILLINGER ESCAPE PLAN выйдет осенью

11 май 2016 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN нашли лейбл
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DIMITRI MINAKAKIS выступит с THE DILLINGER ESCAPE PLAN



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THE DILLINGER ESCAPE PLAN сообщили о планах проведения юбилейного концерта, которое состоится 21 июня 2024 года в Бруклине в легендарном Brooklyn Paramount. Группа планирует целиком отыграть материал дебютного альбома с оригинальным вокалистом DIMITRI MINAKAKIS'ом.

«Я долго ждал этой возможности выступить в проекте, который я создал более 25 лет назад. Возможность отпраздновать 25-летие "Calculating Infinity" с моими самыми близкими друзьями в жизни — это просто мечта, ставшая реальностью. Я с нетерпением жду встречи со всеми старыми и новыми зрителями". THE DILLINGER ESCAPE PLAN всегда были больше, чем просто группой. Мы были силой природы. Это выступление - наш способ поблагодарить фанатов, которые поддерживали нас и альбом, который мы записали в маленьком подвале в Нью-Джерси столько лет назад!»

Liam Wilson: «Мы готовы отрываться так, будто на дворе 1999 год, и устроить этому альбому вечеринку по случаю дня рождения, которого он заслуживает! Эти песни до сих пор неподражаемы, и как музыкант, я рад возможности вернуться под крыло этого альбома и пересмотреть свои ранние года, но уже под новым соусом. У Dimitri всегда было столь устрашающее поведение и ядовитый вокал, что будет просто потрясающе исполнить эти песни, когда он будет с нами!»

Weinman: «Dimitri остался одним из моих самых близких и старых друзей. Даже после ухода из группы его поддержка и вклад в работу над нашими первыми альбомами навсегда сохранили в моем сердце искру того, что мы делали вместе. Я помню первый день нашей встречи. Он был новеньким в школе, я проехал мимо него и показал ему палец. Затем я дал задний ход и спросил его, не хочет ли он потусоваться и создать группу. Я сказал, что выглядишь как певец, чувак. "Мы и представить себе не могли, какое воздействие окажет на нас это событие.

Хотя мы все очень довольны тем, что в 2017 году группа решилась на сотрудничество с Greg'ом, что-то все еще остается недосказанным в отношении эры Dimitri в группе, и когда так много людей говорили об альбоме и после нескольких выступлений с SUICIDAL TENDENCIES в рамках первого альбома, все стало на свои места. Это должно было случиться!»




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