DIMITRI MINAKAKIS выступит с THE DILLINGER ESCAPE PLAN



THE DILLINGER ESCAPE PLAN сообщили о планах проведения юбилейного концерта, которое состоится 21 июня 2024 года в Бруклине в легендарном Brooklyn Paramount. Группа планирует целиком отыграть материал дебютного альбома с оригинальным вокалистом DIMITRI MINAKAKIS'ом.



«Я долго ждал этой возможности выступить в проекте, который я создал более 25 лет назад. Возможность отпраздновать 25-летие "Calculating Infinity" с моими самыми близкими друзьями в жизни — это просто мечта, ставшая реальностью. Я с нетерпением жду встречи со всеми старыми и новыми зрителями". THE DILLINGER ESCAPE PLAN всегда были больше, чем просто группой. Мы были силой природы. Это выступление - наш способ поблагодарить фанатов, которые поддерживали нас и альбом, который мы записали в маленьком подвале в Нью-Джерси столько лет назад!»



Liam Wilson: «Мы готовы отрываться так, будто на дворе 1999 год, и устроить этому альбому вечеринку по случаю дня рождения, которого он заслуживает! Эти песни до сих пор неподражаемы, и как музыкант, я рад возможности вернуться под крыло этого альбома и пересмотреть свои ранние года, но уже под новым соусом. У Dimitri всегда было столь устрашающее поведение и ядовитый вокал, что будет просто потрясающе исполнить эти песни, когда он будет с нами!»



Weinman: «Dimitri остался одним из моих самых близких и старых друзей. Даже после ухода из группы его поддержка и вклад в работу над нашими первыми альбомами навсегда сохранили в моем сердце искру того, что мы делали вместе. Я помню первый день нашей встречи. Он был новеньким в школе, я проехал мимо него и показал ему палец. Затем я дал задний ход и спросил его, не хочет ли он потусоваться и создать группу. Я сказал, что выглядишь как певец, чувак. "Мы и представить себе не могли, какое воздействие окажет на нас это событие.



Хотя мы все очень довольны тем, что в 2017 году группа решилась на сотрудничество с Greg'ом, что-то все еще остается недосказанным в отношении эры Dimitri в группе, и когда так много людей говорили об альбоме и после нескольких выступлений с SUICIDAL TENDENCIES в рамках первого альбома, все стало на свои места. Это должно было случиться!»







