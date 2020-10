сегодня



Новый альбом вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN



Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN GREG PUCIATO на три недели раньше намеченного срока выпустил сольную работу "Child Soldier: Creator Of God", которая доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Heavy Of Stone



02. Creator Of God



03. Fire For Water



04. Deep Set



05. Temporary Object



06. Fireflies



07. Do You Need Me To Remind You?



08. Roach Hiss



09. Down When I'm Not



10. You Know I Do



11. Through The Walls



12. A Pair Of Questions



13. Evacuation



14. Heartfree



15. September City







